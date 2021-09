¿Por qué muchos alemanes ya no se vacunan?

A mediados de septiembre de 2021, la pandemia de coronavirus parece haber desaparecido de la mente de muchos alemanes. Las cervecerías y los restaurantes están llenos, la gente habla de las próximas elecciones al Bundestag e incluso de sus experiencias vacacionales. Pero muchos políticos hacen sonar la alarma: la tasa de vacunación, es decir, el porcentaje de personas que se han vacunado completamente contra el virus lleva días rondando el 62 por ciento.

Demasiado poco para estar realmente preparados para el invierno, cuando el riesgo de infección vuelve a aumentar, especialmente debido a la variante Delta del virus, muy contagiosa. Según los expertos, el país necesita una cuota superior al 85-90 por ciento para ello.

Solo unos pocos antivacunas estrictos

Según el Instituto Robert Koch, la máxima autoridad en materia de epidemias del país, solo entre el cinco y el diez por ciento de las personas se oponen estrictamente a la vacunación. Pero, a pesar de los numerosos centros de vacunación (muchos de los cuales han vuelto a cerrar), y de la posibilidad de vacunarse con el médico de cabecera, muchos ciudadanos no están muy seguros de si deberían vacunarse o no.

Un restaurante en Berlín-Friedrichshain en agosto de 2021: ¿pandemia?, ¿qué pandemia?

Frustrado, el alcalde de Berlín, Michael Müller (SPD), por ejemplo, dijo a principios de esta semana en Berlín: "Estoy llegando a un punto en el que creo que quizá hemos agotado lo que podemos hacer por la vía política". El presidente de la Asociación Médica Mundial, Frank Ulrich Montgomery, también está preocupado: "Para frenar la cuarta ola antes de que se convierta en algo dramático, deberíamos introducir ahora normas más estrictas", declaró Montgomery en la prensa alemana. Es decir, restringir eventos, visitas a restaurantes y otros placeres solo para personas vacunadas y recuperadas.

Campañas de vacunación en todo el país durante la próxima semana

El ministro federal de Sanidad, Jens Spahn (CDU), habló abiertamente esta semana del peligro de una "pandemia de los no vacunados" y anunció una semana de campaña nacional de vacunación que comienza el próximo lunes (13.9.2021). Algunas campañas rebosan creatividad, por ejemplo, las que se llevan a cabo junto a los campos deportivos, en zonas peatonales y delante de las tiendas.

Pero la tasa permanece estancada, el número de infecciones vuelve a aumentar, en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales la ocupación de los pacientes de Covid-19 aumenta, aunque sea solo ligeramente.



"¡Se acerca una pandemia entre los no vacunados!" El ministro federal de Sanidad, Jens Spahn (derecha), con el jefe del RKI, Lothar Wieler.

En una comparativa internacional, Alemania se sitúa en un puesto medio en términos de tasas de vacunación. En la UE, la mayoría de los países como Malta, Francia o Dinamarca están mejor situados, pero países como Bulgaria están mucho peor. Y en Alemania hay más personas totalmente vacunadas que en Estados Unidos o Brasil, por ejemplo.

Dudas sobre las nuevas vacunas

Muchos escépticos desconfían de las nuevas vacunas de ARN, como las del fabricante Biontech, porque ya no funcionan sobre la base de pequeñas cantidades del patógeno como otras vacunas, dice Janosch Dahmen, médico y diputado de los Verdes en el Bundestag. Pero esto es lo que la gente ya conoce de las vacunas contra la gripe, por ejemplo. La vacuna de Johnson & Johnson, por ejemplo, es una gran oportunidad porque, a diferencia de la mayoría de los otros fabricantes, una dosis es suficiente para estar protegido.

"Mi experiencia como médico, como también me dicen muchos colegas, es que la vacuna Johnson & Johnson es especialmente importante para las personas que tienen dudas y miedo a la vacunación. Porque solo tienen que inyectarse una vez". Llevar la vacuna al pueblo y no al revés, es el lema con que el político de Los Verdes describe su concepto. Muchas personas creen que tal vez no les pasará nada si no se vacunan, a pesar del aumento de las infecciones, según Dahmen.

Los políticos deben contrarrestarlo más claramente, opina el médico: "El año que viene, debido a la situación mundial, todas las personas que no se hayan vacunado se infectarán. Así que la única opción es infección o vacunación". Una frase que también se ha escuchado una y otra vez de parte del ministro federal de Sanidad. Todavía con un éxito bastante moderado en lo que respecta a los escépticos. Sin embargo, el Gobierno rechaza la idea de la vacunación obligatoria para el personal médico, como ocurre en Francia.

(gg/ms)