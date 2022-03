¿Por qué en India tantos apoyan a Putin?

En Nueva Delhi, miembros del grupo de derecha indio Hindu Sena, organizaron una manifestación en apoyo de Rusia y su invasión de Ucrania. Los manifestantes marcharon por la capital india durante casi una hora, portando pancartas que decían: "Rusia, pelea, estamos contigo” y "Larga vida a las relaciones India-Rusia”. Otros carteles apoyaban explícitamente la invasión rusa a Ucrania y a una "Rusia unida”.

Aunque Hindu Sena es un grupo político relativamente pequeño, está presente en 16 estados indios y cuenta con más de un millón de seguidores en las redes sociales. "Rusia siempre ha sido un fiel amigo de India. India también debería haber estado presente militarmente en esta guerra. Ucrania, que siempre apoyó a Pakistán, también votó contra nuestro programa nuclear”, dijo a DW Vishnu Gupta, presidente de Hindu Sena.

¿Por qué tantos indios apoyan a Rusia?

Aunque la manifestación en Delhi fue un evento aislado, una parte considerable de la población india, en particular a través de las redes sociales, expresa su respaldo a Rusia y su presidente, Vladimir Putin. Richa Kapoor, un estudiante universitario, dice que, aunque se siente mal por las víctimas inocentes en Ucrania, piensa que Occidente no está en posición de criticar a Rusia, teniendo en cuenta que lideró la invasión a Afganistán. "No debemos dejarnos influir por la hipocresía del bloque occidental”, dijo a DW.

Movimiento nacionalista indio Hindu Sena: apoyo a Donald Trump. (Archivo)

El abogado Mahesh Kumar Agarwal, por su parte, señaló en entrevista con DW que los países que una vez pertenecieron a la Unión Soviética volverán probablemente a estar bajo el control de Rusia. Un concepto geopolítico similar, conocido como "Ajand Bharat" (India indivisa), es apoyado por algunos grupos de extrema derecha en India. Estos ven a todo el subcontinente indio -desde Afganistán hasta Myanmar- como parte de una sola nación "indivisa”, con la India como centro.

Otros seguidores de Putin mencionan los vínculos históricos con Rusia, incluyendo el hecho de que la Unión Soviética respaldara a India durante la guerra de liberación en Bangladés, en 1971. "Los lazos históricos con la ex URSS y la amenaza de que China pueda acercarse más a Rusia, son otros de los motivos que configuran el apoyo de India a Rusia”, explicó a DW Nalini Ranjan Mohanty, director del Instituto Jagran de Gestión y Comunicación de Masas.

Los líderes de la India, en la cuerda floja

Desde que Rusia invadió a Ucrania, hace tres semanas, India se movió sobre la cuerda floja, absteniéndose en cada votación de las Naciones Unidas destinada a condenar las acciones de Rusia. Eso incluyó votaciones en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General y en el Consejo de Derechos Humanos la ONU, así como en el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Además de sus lazos históricos y estratégicos con Rusia, un principio fundamental de la política exterior india ha sido durante mucho tiempo el deseo de mantener relaciones buenas y estables con todas las principales potencias, incluida Rusia.

También se pueden observar similitudes entre el estilo de Putin y el del primer ministro populista, Narendra Modi. "Ambos líderes transmiten una imagen de macho, son nacionalistas, autoritarios, y tienen un estilo de liderazgo de mano dura”, sostiene el historiador indio Rakesh Batabyal en entrevista con DW.

Vladimir Putin y Narendra Modi: mucho en común, según expertos.

¿Quiénes se oponen a Rusia en India?

Sin embargo, en India también hay un grupo de presión que critica la negativa de India a opinar sobre la guerra en Ucrania y pide a Nueva Delhi que denuncie a Rusia por invadir a una nación soberana.

"Rusia es un país amigo, y podría haber algunas preocupaciones de seguridad legítimas, pero que India se quede repentinamente en silencio al respecto será visto como una decepción por parte de Ucrania y sus socios. Es una pena que India haya mantenido silencio", dijo el parlamentario Shashi Tharoor en una entrevista reciente con medios indios.

"No da buena imagen que un país como India, que aspira a un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, se quede completamente en silencio acerca de principios reconocidos internacionalmente", agregó.

Otro líder del Congreso, Manish Tewari, tuiteó que deseaba que India apoye a los ucranianos contra esta "agresión sin precedentes e injustificada". "Los amigos necesitan que se les diga cuando están equivocados", dijo.

(cp/ms)