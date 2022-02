Poner en alerta el arsenal nuclear es "irresponsable", dice Jens Stoltenberg

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, criticó este domingo (27.02.2022) la decisión del presidente Vladimir Putin de poner en máxima alerta a la "fuerza de disuasión" nuclear del Ejército ruso. "Es una retórica peligrosa. Es un comportamiento irresponsable", declaró Stoltenberg a la prensa estadounidense. "Y, por supuesto, si se combina esta retórica con lo que están haciendo sobre el terreno en Ucrania (…) esto añade gravedad a la situación". añadió.

"Nuestro mensaje es muy claro: los países de la OTAN se defienden y se protegen los unos a los otros. La OTAN no quiere una guerra con Rusia, no buscamos la confrontación. Somos una alianza defensiva", pero que "no haya malentendidos ni errores de cálculo sobre nuestra capacidad para defender a los aliados" ante posibles ofensivas rusas, insistió.

Para Jen Psaki, portavoz del presidente estadounidense, Joe Biden, se trata de "un patrón que realmente hemos visto por parte del presidente Putin a lo largo de este conflicto, que es fabricar amenazas que no existen para justificar mayores agresiones". La portavoz destacó, entrevistada también por medios estadounidenses, que "la comunidad global y el pueblo estadounidense deberían verlo desde este prisma" ya que "en ningún momento ha estado Rusia bajo amenaza de la OTAN, o ha estado Rusia bajo amenaza de Ucrania".

Los generales Serguei Shoigu, ministro de Defensa ruso, y Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, recibieron la orden de Putin de poner en alerta máxima el arsenal nuclear.

Un alto cargo en activo del Ejército estadounidense dijo a Reuters, bajo condición de anonimato, que la decisión supone "claramente, esencialmente, poner en juego fuerzas que, si hay un error de cálculo, podrían hacer que las cosas sean mucho, mucho más peligrosas". El general retirado Ben Hodges, antiguo comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses en Europa, dijo a DW que "si cometieran el terrible error de cálculo de emplear un arma nuclear, sea grande o pequeña, le costaría a Putin y a Rusia todo".

Para el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, afirmó en un vídeo difundido en resdes sociales que la alerta en las fuerzas nucleares rusas es un "intento de disuasión" que tiene por objetivo "presionar" a Ucrania, pero no obstante, afirmó que "no nos rendiremos, no capitularemos, no cederemos un solo palmo de nuestro territorio". Una guerra nuclear "sería una gran catástrofe para todo el mundo", pero esta amenaza "no nos quebrantará", concluyó Kuleba.

