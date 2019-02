Pompeo y Mogherini insisten en presidenciales en Venezuela

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, y el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, han coincidido este viernes (15.02.201) en que la mejor forma de resolver la crisis en Venezuela es con la celebración de "elecciones presidenciales anticipadas". "Hay mucho terreno común sobre Venezuela", ha resumido un alto funcionario de la UE el contenido de la reunión que han mantenido Pompeo y la jefa de la diplomacia europea. "Compartimos el deseo de ver un fin a la crisis en Venezuela que traiga la vuelta del orden constitucional y creemos que la mejor manera es trabajar hacia elecciones presidenciales adelantadas", ha precisado la fuente.

Aunque no ha podido confirmar si Pompeo abordó expresamente con la jefa de la diplomacia europea la opción de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, la Unión Europea, pero también "la mayor parte de los Estados miembros" como "la gran mayoría de los países en la región" han dejado claro que "no es una muy buena idea" y no permitirá "una estabilización de la situación" ni ir "hacia un proceso inclusivo".

La UE y EEUU mantienen "diferentes acentos, diferentes énfasis" pero "hay mucho terreno común sobre Venezuela", ha subrayado la fuente de alto nivel de la UE, que admite que Estados Unidos ha sido más rápido en reconocer a Juan Guaidó como presidente interno de Venezuela, algo que ya han hecho la mayoría de países de la UE. La fuente ha restado importancia al hecho de que "no todos" los países de la UE hayan reconocido a Guaidó, insistiendo en que "la mayoría" no tiene por práctica reconocer Gobiernos, sino Estados, y ha insistido en la posición "compartida" por "todos" los Veintiocho para que haya "presión" sobre el Gobierno y la oposición para que se impliquen en "un proceso significativo que lleve a elecciones presidenciales anticipadas, transparentes y creíbles".

Grupo de Contacto y OEA

Mogherini ha informado a Pompeo sobre la primera reunión del Grupo de Contacto internacional para Venezuela que la UE puso en marcha para ayudar a crear "las condiciones mínimas" que permitan lanzar un proceso político que lleve a elecciones residenciales creíbles y libres, con las garantías necesarias, así como facilitar la ayuda humanitaria en Venezuela. Por su parte, el jefe de la diplomacia estadounidense ha hecho lo propio sobre la conferencia de la Organización de Estados Americanos, en la que se recabaron ayer jueves (14.02.2019) 100 millones de dólares de ayuda humanitaria para Venezuela.

La UE y Uruguay enviarán a Caracas "a principios de la semana que viene" la misión de altos funcionarios acordada en la primera reunión del Grupo de Contacto internacional. "Tendrán contactos con todos los actores, con las diferentes partes implicadas, así como con actores de la sociedad civil, para explorar que más acciones se pueden hacer, que apoyo podría ser necesario y, obviamente, (...) el acceso humanitario", ha avanzado la fuente, que no ha dado más detalles sobre los contactos concretos porque no están cerrados todavía. Los ministros de Exteriores de la UE discutirán el próximo lunes (18.02.201) la situación en Venezuela.

