Politólogo ucraniano asegura que "no habrá guerra"

Valentin Yakushik es politólogo y profesor de la cátedra de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Ciencias Ambientales de Ucrania.

DW: ¿Ucrania está el medio de esta guerra de declaraciones, cuánto le está costando este escenario prebélico a Kiev?

Valentin Yakushik: Ahora se está desarrollando una campaña de alarmismo sobre la supuesta inminente ofensiva militar de Rusia contra Ucrania. Este tipo de actividades mediáticas es un arma psicológica muy peligrosa, principalmente para hacer sufrir al pueblo de Ucrania. El estrés está aumentando y la salud en muchas personas se está deteriorando. Me llaman amigos por teléfono y me preguntan si va a haber una guerra y si tienen que huir. Yo les aseguro que no habrá guerra, que tal guerra sería una trampa mortal geopolítica para Rusia y Moscú no caerá en esta trampa.

Durante el último mes las inversiones se van de Ucrania, el valor de los activos de las empresas ucranianas está cayendo. Maxim Golder, líder del partido Unión de las Fuerzas de Izquierda calculó que Ucrania ha perdido 6.500 millones de dólares. Y la líder del partido populista La Patria, Julia Timoschenko, dijo que sería necesario exigir a los socios occidentales cancelar la deuda de Ucrania de 52.000 millones de dólares. La situación es grave para la sociedad ucraniana.

Zelenski ha vuelto a repetir que quiere ver a Ucrania en la OTAN. ¿Es un escenario plausible, aun cuando es la línea roja de Rusia, o hay que entender estas declaraciones en clave política interna?

Hablar de la adhesión de Ucrania a la OTAN es una parte importante de la política interior ucraniana. El anterior presidente, Petro Poroschenko, incluso logró incluir en el texto de la Constitución una disposición sobre el objetivo de unirse a la OTAN. Pero esto no cambia nada, no tanto porque Rusia esté en contra, sino porque la mayoría de los países de la OTAN no lo necesitan en absoluto.

Además, poco después del final del conflicto con el movimiento separatista de Lugansk sobre la base de los acuerdos de Misnk, los sentimientos sobre la neutralidad de Ucrania aumentarán nuevamente entre la población. En el país hay muchos temas de debate político que no están relacionados con una política realista. La adhesión a la OTAN es uno de tantos de esos temas.

¿Cuánto tiene que ver, en la actual situación el incumplimiento de los Acuerdos de Minsk? Porque Rusia asegura que nada de esto estaría sucediendo si Ucrania y la OTAN hubiesen "cumplido su parte" de aquellos acuerdos.

Me parece que este año, después de varios ciclos, de varias rondas de agravamiento de la situación internacional en torno a Ucrania, habrá una oportunidad para que los Estados Unidos y la Federación Rusa lleguen a un compromiso estratégico y creen las condiciones para la implementación real de los Acuerdos de Minsk. Después de eso, la parte oriental del Donbás ucraniano, Donetsk y Lugansk, se reunirá con Ucrania en los términos de un estatus de autonomía muy amplio, parecido al estatus de Macao o Hong Kong en China. Y los presidentes estadounidense, Joe Biden, y ucraniano, Volodimir Zelenski, podrán recibir el premio Nobel de la Paz por una buena razón.

(lgc)