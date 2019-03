Policía interroga a tres detenidos tras tiroteo en Utrecht

La policía holandesa interroga este martes (19.03.2019) a los tres detenidos en relación con el tiroteo que causó ayer tres muertos en la ciudad de Utrecht. Entre ellos, se halla un hombre de origen turco, identificado como Gökmen Tanis, de 37 años, y considerado como el principal sospechoso.

Tres detenidos

Tanis, nacido en Turquía, fue detenido anoche, horas después de que fuera arrestado su hermano menor, conocido por los servicios secretos holandeses (AIVD) por sus ideas extremistas. También fue detenida una tercera persona, cuya identidad no ha sido facilitada.

Según fuentes policiales, Tanis tiene al menos nueve antecedentes penales desde 2012 por "delitos comunes" y, hace dos semanas, tuvo que declarar ante la justicia por tres casos: robo de bicicletas en la calle, un atraco a una tienda de bicicletas y un caso de violación y maltrato a una mujer, delito por el que estuvo arrestado seis semanas.

Sus amigos y conocidos, que han sido interrogados por la Policía, le describen como una persona "poco estable" y con "problemas psicológicos", pero también subrayan que desde hace dos años, tras divorciarse, tuvo etapas en las que era "muy religioso, practicante y se dejaba crecer la barba" y después cambiaba, y "solo se dedicaba a tomar alcohol".

En cuanto a su hermano, se subraya su relación y actividad en algunos movimientos salafistas y, según los servicios secretos holandeses (AIVD), luchó en Chechenia con un grupo yihadista hace unos años y ha compartido en las redes sociales algunos textos en los que tilda de "malditos" a demócratas y ateos.

El alcalde de Utrecht, Jan van Zanen, había asegurado temprano a la radio holandesa la supuesta liberación de los dos sospechosos detenidos junto a Tanis, por no tener relación con el crimen. Según el político de derecha liberal, solo el principal sospechoso seguía detenido.

Pero esta información no fue confirmada por una portavoz de la policía consultada por la agencia alemana de noticias dpa y fue desmentida luego, vía Twitter por la propia Policía de Utrecht:

"Con respecto a los tres sospechosos arrestados en relación con el incidente del tiroteo en (la plaza) 24 de Octubre en Utrecht(:) Estas tres personas siguen detenidas y siguen siendo sospechosas", tuiteó la autoridad.

El tiroteó dejó ayer tres personas muertas -la más joven, una chica de 19 años-, y cinco heridos hospitalizados, tres de ellos graves.

El primer ministro holandés, Mark Rutte, se reúne hoy a las 09.00 horas (08.00 GMT) con su gabinete para abordar lo sucedido.

Motivación terrorista o asuntos familiares

La Policía trabaja con dos hipótesis principales sobre las razones del ataque: una motivación terrorista o un ajuste de cuentas por asuntos familiares.

"La posibilidad de que fuera un ataque terrorista es pequeña", aseguró Mahmut Tanis, tío de Gökmen Tanis, en declaraciones publicadas por la agencia oficial turca Anadolu, sugiriendo que la causa puede estar relacionada con "asuntos familiares".

Según testigos, el sospechoso sacó una pistola y comenzó a disparar contra una mujer que viajaba en el tranvía. Sin embargo, la Policía holandesa afirmó ya en Twitter que "la investigación, hasta el momento, no ha revelado ninguna relación entre el principal sospechoso y las víctimas."

Por otra parte, el padre del detenido, Mehmet Tanis, que vive en la ciudad turca de Kayseri, en el centro del país, declaró a los medios que hace años que "no tengo comunicación con mi hijo desde hace once años. Nosotros no hablamos. Si hizo eso debería pagar por ello. No tengo información sobre su estado psicológico durante el ataque", subrayó en declaraciones recogidas por la agencia privada Demirören.

Los servicios de inteligencia turca también investigan el tiroteo, según declaró la pasada noche el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en una entrevista televisada.

Ankara condenó "enérgicamente" el ataque "independientemente de la identidad del autor y la motivación que lo sustentó", señaló el Ministerio de Exteriores turco en un comunicado publicado anoche en su página web. "Ante este ataque, nos solidarizamos plenamente con el pueblo y el Gobierno holandeses", agregó la nota.

rml (efe, dpa)

