Policía francesa detiene a dos sospechosos por explosión de Lyon

La semana en imágenes (del 27 de mayo al 02 de junio de 2019)

Guaidó: encuentro con chavistas en Oslo "no es diálogo"

"Es una invitación a una mediación de Noruega, es decir, no es negociación, no es diálogo, no utilicemos por favor la narrativa del régimen. Es una iniciativa más de las que estamos llevando, que sencillamente, si tenemos cese de usurpación (de Maduro), gobierno de transición y elecciones libres, habrá funcionado", dijo.