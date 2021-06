Policía de Nicaragua allana casa de exvicecanciller opositor

La Policía de Nicaragua allanó el miércoles (16.06.2021) la casa del exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco, uno de los 16 opositores detenidos en las últimas dos semanas, según informó su hija Cristian Tinoco, quien a través de un video transmitido en redes sociales pidió ayuda con desesperación, en un país que atraviesa una profunda crisis sociopolítica.

"Aquí hay sólo mujeres, estoy yo, que soy una paciente con cáncer, está mi abuelita, una señora de 90 años que está en una silla (de ruedas), mi mamá que tiene 65 años. Viene la policía, por favor, pedimos ayuda, pedimos a los medios de comunicación que se presenten, por favor, estamos pidiendo ayuda, nosotros no hemos hecho nada malo”, dijo la joven visiblemente angustiada.

Familiares de los llamados "presos políticos” cuyas viviendas han sido allanadas, han denunciado violencia excesiva por parte de los agentes, a quienes han acusado de no poseer orden judicial, así como de esposar y luego golpear a las personas capturadas.

Fuentes cercanas a la familia del también exguerrillero sandinista disidente informaron a Efe que minutos después de la transmisión las seis mujeresquedaron incomunicadas dentro de la vivienda, ubicada en las afueras de Managua.

La policía se retiró de la vivienda tres horas más tarde sin detener a ninguna de las personas.

Organismos de DD.HH. repudiaron acto policial

Organismos como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, repudiaron la acción policial en la casa del dirigente del movimiento opositor Unamos, antes conocido como Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

Tinoco, vicecanciller durante el primer mandato sandinista (1979-1990), fue detenido el domingo bajo la acusación de "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos” y "pedir intervenciones militares” contra el Gobierno de Daniel Ortega, según informó la Policía Nacional.

El pasado lunes la hija del exfuncionario, en una entrevista a la cadena estadounidense CNN, pidió la liberación de su papá y de más de 130 "presos políticos”, incluidos cuatro aspirantes a la Presidencia por la oposición, dos exguerrilleros sandinistas disidentes y varios líderes opositores, un banquero y dos empleados de una ONG extinta.

"No queremos convertirnos en una Cuba”

Cristian Tinoco también dijo: "No olviden a Nicaragua, no queremos convertirnos en una Cuba, en una Venezuela, queremos vivir en democracia; eso es lo que pedimos a la comunidad internacional, que no se olviden y si se tiene que aplicar la Carta Democrática que se aplique”, en la víspera de una reunión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para abordar el caso nicaragüense.

Un total de 16 opositores, 13 de ellos dirigentes polítios con capacidad de influir en la decisión de los votantes de cara a las elecciones generales de noviembre próximo, han sido detenidos desde fines de mayo pasado en Nicaragua, según ha confirmado la Policía.

Las elecciones del 7 de noviembre serán claves para Nicaragua, ya que de estas dependerá que concluyan o se extiendan 42 años de primacía casi absoluta de Ortega sobre los asuntos políticos locales.

El portal del gobierno El 19 digital no informó sobre el allanamiento en la vivienda de Tinoco.

jc (efe, La Prensa, El 19 digital)