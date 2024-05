Policía de Berlín se prepara para marcha del Primero de Mayo

Unos 5.500 policías vigilarán Berlín durante las manifestaciones convocadas por organizaciones de izquierdas y anticapitalistas con motivo del Primero de Mayo, las cuales suelen atraer a miles de participantes y que culmina con frecuencia en escaramuzas entre agentes y manifestantes.

A pesar de las críticas por la presunta violencia ejercida en las últimas semanas contra manifestantes propalestinos, la policía ya ha indicado que intervendrá a la menor señal de que se estén produciendo supuestos delitos de carácter antisemita o de incitación al odio contra Israel.

Las autoridades de Berlín también preparan unidades técnicas con vehículos, cañones de agua, un helicóptero de la policía y mástiles de luz para iluminar las calles, especialmente en los barrios de Kreuzberg y Neukölln.

Dentro de estos se clasifica, por ejemplo, según las autoridades alemanas, el uso del conocido eslogan "From the river to the sea, Palestina will be free" ("Desde el río (Jordán) hasta el mar (Mediterráneo), Palestina será libre").

Los organizadores de la manifestación han recalcado que protestarán en solidaridad con las personas de la Franja de Gaza, que desde hace casi siete meses "son masacradas por las bombas, la artillería y las tropas israelíes de forma todavía más desconsiderada que antes", entre otras causas.

En un comunicado, acusaron a la policía de considerar como antisemita cualquier declaración de apoyo al pueblo palestino y de decidir de forma arbitraria "qué queda cubierto por el esencialmente perdido derecho a la libertad de opinión y de manifestación y qué es reprimido de inmediato de forma violenta".

"Contamos con numerosos ataques violentos y arbitrarios, así como intentos de intimidación y de criminalización por la policía", afirmaron.

Por otra parte, el acto central de la Confederación Sindical Alemana (DGB, por sus siglas en alemán) con motivo del Primero de Mayo se celebrará este año en la ciudad de Hannover (centro de Alemania), donde pronunciará un discurso la secretaria general, Yasmin Fahimi, bajo el lema "Más salario, más tiempo libre, más seguridad"

JU (efe, Tagesschau)