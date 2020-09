Policía británica busca a ladrones de cinco armas de James Bond

Los protagonistas de James Bond: ayer, hoy, ¿y mañana?

Roger Moore, el Bond más frecuente

Buena apariencia, y un toque de ironía: Roger Moore, el primer inglés en el papel de Bond, fue muy bien recibido por la audiencia. Nadie encarnó a James Bond con más frecuencia: desde 1973 ("Vive y deja morir”) hasta 1985 ("In the Face of death"), siete veces. Aquí, lucha en 1977, en "El espía que me amó”.