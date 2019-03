Políticos alemanes celebran la iniciativa europea de Macron

Los líderes políticos alemanes han reaccionado positivamente a una serie de sugerencias del presidente francés Emmanuel Macron para el fortalecimiento de la UE. "Es importante, de cara a las elecciones europeas (en mayo), que las fuerzas proeuropeas presenten sus ideas", declaró oficialmente, a la agencia de noticias británica Reuters, una portavoz del Ejecutivo de Angela Merkel. El Gobierno alemán apoya la discusión sobre el rumbo de la Unión Europea, resumió.

Macron, fuertemente criticado en Francia por los manifestantes de chalecos amarillos, entre otros, presentó este martes (5.03.2019) sus ideas para un "renacimiento europeo", en un artículo publicado por rotativos y medios en línea de toda Europa.

Entre sus sugerencias de más amplio alcance se incluyen una mayor protección contra los discursos de odio, mayor control de las fronteras de la UE y la inmigración, así como un salario mínimo europeo ajustado a nivel nacional –ideas que han sido bien acogidas por la mayoría de los políticos alemanes.

La principal candidata del Partido Socialdemócrata (SPD) en las elecciones europeas, Katharina Barley, con doble ciudadanía, británica y alemana, tuiteó en francés: " Estimado Emmanuel Macron, ¡gracias por esta iniciativa! Nosotros, europeas y europeos, debemos mantenernos unidos y conseguir colectivamente que Europa sea más fuerte. Macrón, Europa es la respuesta."

También la cabeza de lista del Partido Liberal (FDP), de centro-derecha, Nicola Beer, apoyó las sugerencias del presidente francés: "Macron subraya los puntos en común, el significado y la fuerza de Europa", tuiteó Beer. "Para el renacimiento de Europa se necesitan aliados y amigos fuertes. (Esta es una) importante iniciativa para necesarias reformas contra los aguafiestas de derecha e izquierda."

Críticos: “Berlín debería hacer más“

Algunos de los que expresan su apoyo a las ideas de Macron critican al Gobierno alemán por no haber tomado la iniciativa en la UE. Si bien el Ejecutivo de Merkel ha dicho que favorece una UE fuerte, también ha dudado en el pasado a la hora de respaldar las sugerencias de Macron en torno a una mayor participación de la UE en asuntos económicos y fiscales.

El presidente de la comisión de asuntos exteriores del Bundestag, el conservador Norbert Röttgen (CDU), tuiteó: "Necesitamos más en lugar de menos Europa en los espacios correctos. Necesitamos defender más a Europa, la fuente de nuestra libertad, seguridad y prosperidad. Macron ha mostrado el camino. ¡¿Qué tal vendrían ahora algunas propuestas de Alemania?!"

El exministro de Exteriores alemán, el socialdemócrata Sigmar Gabriel, observó asimismo que "Macron tiene razón. Europa tiene que volver a ser más que un mercado común sin alma. Esperemos que esta vez el Gobierno alemán finalmente apoye sus propuestas".

También el portavoz de Los Verdes en el parlamento europeo, Sven Giegold, criticó al Gobierno de la canciller Angela Merkel, con un tuit: "Por encima de todo, esto es un ejemplo de que Alemania se queda corta y no de que Francia vaya sola".

AfD: Macron debería preocuparse por Francia

Pero no todos los políticos alemanes alabaron a Macron. Los nacionalistas de extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD) se oponen a que Bruselas reciba más poder: "No son los nacionalistas los que ponen en peligro a Europa, sino la obsesión de la UE con el control y la burocracia", tuiteó el co-líder de AfD, Alexander Gauland.

"Con respecto a la demanda de Macron de un nivel básico de seguridad social en toda Europa, está claro quién pagará: Alemania. No necesitamos sugerencias constantes sobre cómo expandir la UE, sino sobre cómo reducirla a su núcleo sensible, como una unión económica. Entonces, Macron finalmente tendrá tiempo de nuevo para resolver los problemas de Francia", agregó Gauland en un comunicado.

Pero otros se quejaron de que las sugerencias de Macron no iban lo suficientemente lejos como para resolver los problemas de Europa. Así, el experto en política exterior del Partido Los Verdes, Omid Nouripour, argumenta en declaraciones a DW: "En muchos sentidos, las propuestas de Macron no están totalmente elaboradas y no contribuyen a aumentar la unidad de la UE, como - por ejemplo - cuando conecta el Acuerdo de Schengen y la aceptación de refugiados".

(rml/jov)

