Polémica: presidente del Bayern ninguneó a árbitros peruanos

Con la primera jornada de la Bundesliga comenzó también oficialmente el uso del videoarbitraje (VAR) en el torneo alemán, una medida que prometía más transparencia y eficiencia en el trabajo de los réferis. Ya en el Mundial de Rusia 2018 se había demostrado con escaso margen de duda la fiabilidad del sistema si se usa bien. El problema es que en Alemania el sistema de verificación por video ha demorado el juego o llevado a errores, por lo que no ha sido bien recibido.

En el partido debut de la temporada, que enfrentó a Bayern Múnich con Hoffenheim, hubo algunas decisiones polémicas, como un penal cobrado a favor de los bávaros que claramente no fue tal. El técnico de Hoffenheim, Julian Nagelsmann, criticó que no se usara el VAR para una jugada que merecía una revisión. "Por qué no se controló ese penal es un enigma. Parece que los videoasistentes no estaban en su puesto”, ironizó el DT.

Sin embargo, las críticas más duras vinieron de parte de Uli Hoeness, el presidente de Bayern Múnich. Para el exjugador, el uso del VAR es una "payasada” y exigió a las autoridades competentes que mejoren con urgencia la puesta en práctica del sistema, pues de lo contrario "los partidos van a durar dos horas en el futuro”. Y puso como ejemplo que en Rusia el VAR funcionó a la perfección, por lo que le cuesta mucho entender que en Alemania haya tantos errores.

"Incluso la FIFA, que suele tener procesos más lentos, demostró en la Copa del Mundo que puedes tener buenos arbitrajes con jueces peruanos, jamaicanos y tailandeses. No entiendo por qué no funciona en Alemania”, dijo el dirigente. Lo curioso es que en Rusia 2018 ningún árbitro peruano, jamaicano o tailandés vio acción, pero la desafortunada frase ya estaba lanzada y fue recibida con malestar por los medios del país sudamericano.

Diego Zúñiga

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Bayern Múnich. RODRÍGUEZ, James. Colombia Desde su arribo a Múnich, James, el único colombiano presente en la Bundesliga, se ha convertido en una pieza vital en la oncena del equipo que ahora dirige Niko Kovac. En su primera temporada, marcó 7 goles en 23 partidos, ganó la liga y también dos Supercopas. No es poco. Por eso ha alcanzado su más alta cotización en el mercado: 80 millones de euros.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Bayern Múnich. RAFINHA. Brasil En un plantel nutrido como el de Bayern Múnich, Rafinha ha logrado con esfuerzo y en silencio hacerse un lugar entre los jugadores con más presencias en una defensa plagada de estrellas. En la última temporada, jugó 1842 minutos en 27 partidos. Con 32 años, es uno de los jugadores más experimentados de la plantilla bávara.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Bayern Múnich. BERNAT, Juan. España El pequeño defensa zurdo (1,70 metros) llegó en 2014 al sur de Alemania proveniente del Valencia. Con una carrera sin grandes luces, Bernat ha conseguido cierta regularidad en Bayern Múnich, pese al paso de distintos entrenadores. La última temporada jugó en solo 11 encuentros, algo en lo que seguramente influyó una lesión que lo afectó a fines de julio de 2017.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Bayern Múnich. MARTÍNEZ, Javi. España El defensa español lleva los colores del Bayern desde 2012, donde ha ganado la nada despreciable cifra de quince títulos, entre ellos la Champions de 2013. Desde que llegó a la Bundesliga ha jugado 109 partidos, 22 de ellos en la última temporada, y todos los años ha sido campeón de la liga alemana. Ese sí que es un récord.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Bayern Múnich. ALCÁNTARA, Thiago. España El centrocampista español, que también posee pasaporte brasileño, tiene contrato hasta el año 2021 con el equipo de Niko Kovac. Desde 2013, cuando llegó al campeón alemán de la mano de Pep Guardiola, ha anotado 12 goles en 96 partidos. Es uno de los jugadores con mayor despliegue de su equipo: en promedio, corre 11,1 kilómetros por partido.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Schalke 04. NALDO. Brasil Pocos jugadores marcan tanto a un equipo como Naldo. El defensa, que llegó a Schalke 04 en 2016, rápidamente se convirtió en un líder dentro y fuera de la cancha. Además, es un defensor goleador. En la última temporada anotó 7 goles y jugó los 34 partidos del torneo de forma íntegra, algo que ningún otro jugador del Schalke hizo.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Schalke 04. DI SANTO, Franco. Argentina Di Santo casi siempre ve acción. La temporada pasada jugó 30 partidos. El problema es que está en Schalke para hacer goles, y en 1663 minutos marcó apenas 3. Y desde que llegó a los Mineros, en 2015, ha anotado 5 en total. Pero el técnico Domenico Tedesco le tiene fe y seguramente volverá a contar con el espigado atacante (1,93 metros) esta temporada.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Schalke 04. MASCARELL, Omar. España La aventura en la Bundesliga de Omar Mascarell continúa, tras un paso de dos años por Eintracht Frankfurt, en Schalke 04. Diez millones de euros pagaron los Mineros por el pase del centrocampista, formado en Real Madrid, en una apuesta sumamente arriesgada. La temporada pasada Mascarell se perdió casi todo el torneo por una serie de lesiones, incluida una operación de tendón.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Hoffenheim. PIRES, Felipe. Brasil Tras un paso poco afortunado por Hoffenheim en 2015, Felipe Pires se fue a préstamo al fútbol austríaco, específicamente al FK Austria Wien, donde marcó 11 goles en 66 partidos. Estas cifras despertaron el apetito de Hoffenheim, que desde esta temporada cuenta nuevamente con los servicios del atacante de 23 años.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Hoffenheim. JOELINTON. Brasil Este es un caso similar al de Pires. Joelinton también llegó en 2015 a Hoffenheim, pero apenas jugó un partido y se fue a préstamo al SK Rapid Wien, donde en 60 partidos anotó 15 goles. Con esos números en la mano retorna a Hoffenheim, donde tendrá una dura tarea: en el plantel hay nada menos que siete atacantes.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Borussia Dortmund. GÓMEZ, Sergio. España El joven puntero izquierdo de 17 años es una apuesta, una compra para el futuro. Si bien ya debutó con el equipo mayor del Dortmund, el plan es que juegue con el equipo sub19 hasta julio de 2019, cuando se estima que pasará al plantel adulto. Con una descollante carrera como juvenil, en España hay grandes esperanzas cifradas en el jugador.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Bayer Leverkusen. ALARIO, Lucas. Argentina El atacante argentino de 26 años llegó en la temporada pasada como esperanza de gol para los Aspirinos a cambio de 24 millones de euros. Y en 23 partidos celebró nueve veces, lo que no está nada de mal para el promedio de anotaciones de su equipo. Sin embargo, tiene una tarea compleja, porque sus compañeros de ataque suman más minutos.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Bayer Leverkusen. WENDELL. Brasil Con 26 partidos disputados y dos goles a su haber, el defensa llegado desde Grémio de Porto Alegre en 2014 es uno de los fijos en la zaga del Bayer. Quizás lo que deba trabajar más es la agresividad de su juego: en la última temporada sumó seis tarjetas amarillas y una roja en 2120 minutos. Con 34,6 kilómetros por hora, es el tercer jugador más rápido del plantel.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Bayer Leverkusen. PAULINHO. Brasil Recién llegado este año desde Vasco da Gama, el jovencísimo atacante de 18 años da sus primeros pasos en el fútbol europeo. Campeón con Brasil del Sudamericano sub17 de 2017, Paulinho jugó 35 partidos en Vasco, anotando en 7 ocasiones. Leverkusen tiene grandes esperanzas en el joven, por el que pagó 18,5 millones de euros.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Bayer Leverkusen. ARÁNGUIZ, Charles. Chile Partió mal la temporada para el multifuncional centrocampista chileno: dijeron que el técnico no lo quería. Pero era mentira, porque para Heiko Herrlich Aránguiz es un inamovible. El campeón de América es uno de los jugadores que más minutos jugó la temporada anterior. Es, también, uno de los elementos con más despliegue del equipo: en promedio, corre por partido 11,6 kilómetros.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga RB Leipzig. SARACCHI, Marcelo. Uruguay Será el debut en la Bundesliga del joven defensa uruguayo, quien hasta la temporada pasada jugó en River Plate de Argentina. RB Leipzig pagó 12 millones de euros por la carta del jugador, que tiene contrato hasta 2023. Saracchi fue campeón sudamericano sub19 con su país.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga RB Leipzig. CUNHA, Matheus. Brasil Los 10 goles que marcó como atacante del FC Sion de Suiza fueron suficientes para que RB Leipzig pusiera su atención en Cunha, que a cambio de 15 millones de euros llegó a la liga alemana. Fue la segunda contratación más onerosa que pagó el equipo dirigido técnicamente por Ralf Rangnick.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Stuttgart. INSÚA, Emiliano. Argentina El experimentado lateral izquierdo argentino es uno de los puntales inamovibles en la defensa de Stuttgart, donde se encuentra desde 2015. Su presencia ayudó a que en la temporada pasada Stuttgart fuera el segundo equipo menos batido del torneo, tras Bayern Múnich. Insúa tiene contrato hasta 2020.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Stuttgart. ASCACÍBAR, Santiago. Argentina El exvolante de Estudiantes de la Plata tuvo una muy buena primera temporada en la Bundesliga, a la que llegó en 2017. Jugó 29 partidos, totalizando 2386 minutos, nada de mal para quien era un debutante. Sus 21 años y actuaciones destacables le auguran un buen futuro en Europa.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Stuttgart. GONZÁLEZ, Nicolás. Argentina El tercer argentino en sumarse a las filas de Stuttgart llegó desde Argentinos Juniors. Con apenas 20 años, el atacante llega como esperanza de gol en un equipo que cuenta con solo tres delanteros. En sus dos años en Argentinos Juniors, González jugó 46 partidos y marcó 11 tantos.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Stuttgart. MAFFEO, Pablo. España Esta temporada Stuttgart apostó por la renovación. Maffeo, que jugaba en Girona pero cuyo pase pertenecía a Manchester City, costó 9 millones de euros a las arcas del equipo alemán. Firmó contrato hasta 2023 y tendrá una dura lucha en la zaga de Stuttgart, que está plagada de estrellas.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Eintracht Frankfurt. ABRAHAM, David. Argentina Ningún jugador del Eintracht Frankfurt jugó más que Abraham la temporada anterior. El experimentado defensa, que llegó a su actual equipo en 2015, sumó 2303 minutos en cancha y recibió tres tarjetas amarillas a lo largo del torneo. Para el técnico Thomas Schaaf, el argentino es un jugador inamovible.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Eintracht Frankfurt. SALCEDO, Carlos. México En su primera temporada como jugador del Frankfurt, Salcedo jugó 21 partidos, en los que recibió 5 tarjetas amarillas. Es el segundo defensa más amonestado de su equipo. Cuando él estuvo en cancha, su equipo ganó el 45 por ciento de los partidos que disputó. Salcedo tiene contrato hasta el año 2022 en Frankfurt.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Eintracht Frankfurt. FABIÁN, Marco. México La pasada fue una temporada para el olvido para el atacante mexicano. Lesionado de la espalda, se operó en agosto de 2017 y estuvo ocho meses fuera, lo que condicionó también su participación en el Mundial; estuvo presente en solo un partido, donde jugó 26 minutos. Este año vio acción en solo 7 partidos por Frankfurt: seis derrotas y un empate.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Eintracht Frankfurt. TORRÓ, Lucas. España A cambio de 3,5 millones de euros, Torró llegó a Frankfurt procedente de Osasuna, donde tuvo una temporada pareja y jugó como titular siempre. El centrocampista, de 24 años y 1,90 metros, es debutante absoluto en la Bundesliga y firmó contrato hasta 2023. Antes jugó por Real Oviedo y Real Madrid II.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Eintracht Frankfurt. ALLAN. Brasil Con una experiencia previa en la Bundesliga (Hertha Berlin, 2016) y pasos por Finlandia, Chipre y Bélgica, Allan Rodrigues de Souza llega a préstamo por un año desde Liverpool a engrosar la ya amplia lista de atacantes del equipo dirigido por Adi Hütter. No ha logrado consolidarse en ninguno de sus equipos y, de hecho, en Chipre jugó 22 partidos, sin anotar.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Borussia Mönchengladbach. RAFFAEL. Brasil Raffael es una verdadera institución. En el club desde 2013, es uno de sus grandes anotadores. En la temporada anterior marcó nueve goles y dio pases para otros dos. Es un histórico también dentro de la Bundesliga, a la que llegó en 2008. Ha jugado 269 partidos y marcado 80 goles en el campeonato alemán. Tiene 33 años, y eso quizás ya empiece a jugarle en contra.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Borussia Mönchengladbach. VILLALBA, Julio. Paraguay Llegó en 2017 a la Bundesliga, sufrió alguna lesión muscular y ha visto poca acción. Hasta ahora, no es mucho lo que ha mostrado el joven atacante paraguayo (20 años) en el fútbol alemán. Apenas un partido y seis minutos le dio el técnico Dieter Hecking al jugador surgido de las inferiores de Cerro Porteño.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Werder Bremen. PIZARRO, Claudio. Perú Claudio Pizarro es incombustible. A última hora logró cerrar un nuevo fichaje, el cuarto, con Werder Bremen. El atacante, que cumplirá 40 años en octubre, firmó contrato hasta junio de 2019. Para los verdes el peruano es una leyenda viviente: con esa casaquilla ha jugado 224 partidos y anotado 115 goles.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Augsburg. CAIUBY. Brasil Es difícil imaginar una formación de Augsburg sin la presencia de Caiuby. El mediocampista brasileño está en el club desde 2014 y es inamovible. La temporada pasada jugó 33 de los 34 partidos, sumando 2859 minutos, más que nadie en el equipo. Por si fuera poco, es además el más rápido del plantel: corre a 34,7 kilómetros por hora.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Augsburg. CÓRDOVA, Sergio. Venezuela La temporada pasada, unas lesiones le quitaron continuidad al atacante venezolano Sergio Córdova. Mala suerte para el joven jugador (21 años), que no ha podido demostrar las condiciones que lo llevaron a dejar Caracas FC para seguir su carrera en la Bundesliga. En 26 partidos sumó 566 minutos y marcó 2 goles.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Hannover. ALBORNOZ, Miiko. Chile El lateral chileno-sueco era indiscutido en la formación que André Breitenreiter paraba en la cancha hasta que una lesión le quitó continuidad. Pese a ello, Albornoz jugó en 10 partidos la temporada anterior, sumando 701 minutos. Este año fue nominado por Reinaldo Rueda para jugar por Chile y anotó un gol. Quizás es una buena señal.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Hannover. FELIPE. Brasil Las lesiones han frustrado la carrera de Felipe. Llegó en 2012 a Hannover para reforzar la defensa, pero desde entonces el espigado zaguero (1,93 metros) se ha lesionado casi cada parte de su cuerpo. En seis años ha jugado apenas 29 partidos, seis de ellos la pasada temporada (458 minutos), en la que también sufrió una lesión que lo sacó de las canchas varios meses.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Hannover. WALACE. Brasil Walace dejó al descendido Hamburgo para probar suerte en Hannover y, de paso, mantener su carrera en un campeonato de primera línea. El centrocampista de 23 años jugó la pasada temporada 27 partidos y anotó dos goles. Su objetivo es mejorar esos números en su nueva estación en el fútbol alemán.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Mainz. DE BLASIS, Pablo. Argentina El pequeño atacante argentino (1,66 metros) es uno de los argumentos ofensivos más contundentes que exhibe Mainz. Insólito, considerando su crónica falta de gol. De Blasis ha anotado 15 tantos en 102 partidos. Cinco de esos goles los hizo la temporada anterior. A su favor puede decirse que el delantero tiene un enorme despliegue: por partido corre 11,2 kilómetros, más que casi nadie en Mainz.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Mainz. CARICOL, Aarón. España Con 21 años, Aarón Caricol es una de las jóvenes promesas del fútbol español. Llegó a préstamo a Mainz a cambio de 3 millones de euros por un año. El lateral izquierdo jugó la temporada pasada en Espanyol de Barcelona, donde disputó 23 encuentros. Ahora debe demostrar sus cualidades y ganarse un espacio en la oncena titular de los de Maguncia.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Mainz. RODRÍGUEZ, José. España La carrera de José Rodríguez ha sido inestable. Desde que llegó a Mainz en enero de 2017 se ha ido a préstamo dos veces, sin que sus equipos hagan uso del derecho a comprar su pase. Ahora regresó a Alemania donde apenas ha jugado dos partidos, con la esperanza de ganarse un puesto en el mediocampo del equipo dirigido por Sandro Schwarz.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Wolfsburg. WILLIAM. Brasil Un total de 22 partidos y 1612 minutos jugó en su primera temporada en Wolfsburg el defensa brasileño William, que llegó en 2017 a Los Lobos proveniente del Internacional de Porto Alegre. Su velocidad es un punto que lo favorece, aunque en contra tiene su tendencia a caer en las faltas innecesarias. En 22 partidos sumó 4 amarillas y una roja.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Wolfsburg. CAMACHO, Ignacio. España Llegó en 2017 y se ganó rápidamente un puesto de titular en el mediocampo de Los Lobos. Pero a Ignacio Camacho la suerte no le sonrió y durante un partido por la Copa Alemana contra Hannover, en octubre de 2017, se lesionó del tobillo y tuvo que ser operado. Su fecha de retorno es aún incierta. Alcanzó a jugar 11 partidos en la Bundesliga antes de su lesión.

Estos son los 40 latinos y españoles que juegan en la Bundesliga Nürnberg. EWERTON. Brasil Ewerton formó parte del plantel que consiguió el ascenso a la 1. Bundesliga del Nürnberg, así que es debutante absoluto en el torneo mayor. En la 2. Bundesliga, en cambio, tiene bastante recorrido. Tras su paso por FC Kaiserslautern, recaló en 2017 en el equipo de Michael Köllner, donde fue titular indiscutido: 30 partidos y un gol se incluyen en su lista. También 6 tarjetas amarillas. Autor: Diego Zúñiga



