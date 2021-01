¿Podría ser canciller de Alemania el próximo jefe de la CDU?

Angela Merkel, 15 años gobernando Alemania

No le gustan las tribunas

Ella no domina el don de la oratoria. No le gusta estar entre la multitud. A menudo parece frágil y explica muy poco su política. Pero su manera sobria, pragmática y modesta agrada a muchos. De lo contrario, hoy no estaría al frente del cuarto mandato.