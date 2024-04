Dudas sobre las elecciones de julio en Venezuela

Un acuerdo entre gobierno y oposición alimentó la esperanza de que Venezuela pudiese celebrar unos comicios competitivos, pero una ola represiva y trabas contra candidatos opositores han puesto en entredicho el proceso. ¿Cumplirá el chavismo con los acuerdos de Barbados sobre garantías electorales?

Horarios de emisión:

DW Español:

DO, 07.04.2024 - 00:15 UTC

DO, 07.04.2024 - 05:03 UTC

DO, 07.04.2024 - 10:03 UTC

DO, 07.04.2024 - 12:15 UTC

DO, 07.04.2024 - 18:15 UTC

DO, 07.04.2024 - 23:15 UTC

LU, 08.04.2024 - 01:15 UTC

MA, 09.04.2024 - 21:03 UTC

MI, 10.04.2024 - 19:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6