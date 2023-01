¿Podrá el Parlamento Europeo limpiar la casa tras escándalo de 'Qatargate'?

Un mes después de que estalló el mayor escándalo de corrupción de la historia del Parlamento Europeo, las revelaciones del 'Qatargate' siguen sacudiendo Bruselas.

Esta semana, la eurodiputada belga Marie Arena renunció a su cargo al frente de la subcomisión de Derechos Humanos tras admitir que no había reportado un viaje pagado a Qatar. Arena dijo que se trató de un error administrativo, pero que ella no está implicada en las investigaciones de las autoridades belgas.

Qatar ha sido señalado de sobornar a legisladores para influir en decisiones políticas de la Unión Europea. Y en medio de esa investigación, varias personas vinculadas al poder legislativo y ONG fueron detenidas el 9 de diciembre en la capital de la UE. Tras los operativos, en los que la policía incautó 1,5 millones de euros, algunos de los investigados fueron dejados en libertad.

Pocos días después se presentaron cargos contra cuatro sospechosos, entre ellos la exvicepresidenta del parlamento griego Eva Kaili, acusada de corrupción, pertenencia a una organización criminal y blanqueo de dinero. La próxima plenaria del Parlamento Europeo comienza el lunes en Estrasburgo y se espera que se adelante el proceso para quitarles la inmunidad a cuatro legisladores.

Algunos eurodiputados trabajan ya en estrategias para reformar la institución y evitar que una crisis de legitimidad como esta se repita. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, presentará el lunes en Estrasburgo un plan que incluye la prohibición de grupos de amistad no oficiales entre legisladores y terceros países, dado que ya existen delegaciones oficiales en varias naciones no pertenecientes a la UE.

Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

El último de una serie de escándalos

Daniel Freund, eurodiputado alemán de Los Verdes, admite a DW que su primera reacción ante el 'Qatargate' fue de frustración, pero no exactamente de conmoción. Desde que el Parlamento se convirtió en el único órgano de la UE elegido por votación directa hace casi 40 años ha habido más de un escándalo por corrupción. En el 2011, por ejemplo, periodistas encubiertos descubrieron a varios eurodiputados haciéndose pasar por grupos de presión que buscaban modificaciones legislativas, el caso se conoció como "Dinero por enmiendas”.

Otras infracciones de las normas parlamentarias internas suelen quedar impunes, de acuerdo con Freund. "En los últimos 10 años ha habido 24 casos en los que se ha infringido el código de conducta de los diputados y en los 24 casos no ha habido sanción", dice.

Además, como señala el eurodiputado, la mayoría del Parlamento Europeo ha votado repetidamente en contra de las reformas en materia de transparencia en el pasado. Algunos miembros, sobre todo de derecha, afirman que la introducción de obstáculos burocráticos desanimaría a posibles candidatos.

¿Diputados por dinero?

Un aspecto a menudo criticado de la vida parlamentaria es la asignación de cerca de 5.000 euros mensuales, además de un generoso salario anual. Los eurodiputados no tienen que revelar en qué gastan esa cantidad, algo que la sección europea de Transparencia Internacional cree que debe cambiar. "Esto atrae a eurodiputados que lo hacen básicamente por dinero, y se prestan a ser sobornados", declaró a DW Shari Hinds, asistente política de la sección.

El 'Qatargate' ha puesto de relieve una serie de cuestiones en el Parlamento Europeo, explica Hinds. Una de ellos es la laxitud de las normas sobre reuniones entre parlamentarios y ONG que no se hayan inscrito en el Registro de Transparencia de la UE. Las entidades que no figuren en esta lista no deberían poder reunirse con los legisladores, dice Hinds.

Para Transparencia Internacional, las propuestas de Metsola son buenas, pero siguen dependiendo lamentablemente de "un sistema de autoaplicación".

¿Es el Qatargate un posible punto de inflexión para el Parlamento? Para Freund, en estos momentos muchos diputados parecen dispuestos a limpiar su reputación lo antes posible. La cuestión es si esa voluntad seguirá siendo tan fuerte cuando las reformas se sometan a votación en los próximos meses. "Espero que haya mayoría", concluye.

(vo/dzc)