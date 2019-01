Plovdiv inaugura su año como Capital Cultural europea

"Por Zeus, que es una de las ciudades más grandes y hermosas". Así describe el dios Hermes, según un cronista clásico, a Plovdiv, la milenaria ciudad búlgara que este sábado (12.01.2019) inaugura su año como Capital Europea de la Cultura.

La recomendación de Hermes la comparten los diarios The New York Times y The Guardian, que la han incluido en sus listas de sitios a los que ir este 2019. Desde la Pulpudeva de los tracios, pasando por la Trimontium romana o la Filibe otomana, la ciudad acumula 8.000 años de historia, si se tienen en cuenta los asentamientos primitivos anteriores a la ciudad propiamente dicha.

Durante los próximos 12 meses, Plovdiv, a unos 150 kilómetros de Sofía, quiere conectar ese legado con el presente, con un programa diseñado bajo los lemas de "Diversidad" y "Nosotros somos todos los colores".

La Capitalidad cultural, que Plovdiv comparte este año con la italiana Matera, arrancó este sábado oficialmente con tres horas de un grandioso espectáculo de música, luz y danza que iluminó el centro de la segunda ciudad más grande de Bulgaria.

En esta fiesta, en la que participaron unos 1.500 artistas, se mezclaron tradiciones típicas búlgaras con tecnologías modernas, con un espectáculo de fuegos artificiales para iluminar el cielo sobre el río Maritza (Evros), seguido de una actuación del DJ alemán Schiller sobre un escenario de 30 metros de altura.

Esta espectacular inauguración ha sido solo el comienzo de un amplio programa con unos 500 eventos durante todo el año, muchos de ellos propuestos por los propios ciudadanos.

"La iniciativa tiene como objetivo maximizar la autenticidad de los eventos culturales con la ciudad, encontrar un camino para el público y, sobre todo, crear un estado mental resumido, de manera simple y clara, bajo el lema 'Juntos'", explicó Svetlana Kuyumdzieva, directora artística de Plovdiv 2019.

Plovdiv, con unos 340.00 habitantes, es considerada la capital literaria de Bulgaria, y también es centro de una importante actividad pictórica. En los últimos años, la Kapana, un laberíntico barrio, ha pasado de ser una zona deprimida a convertirse en un centro cultural, gastronómico y comercial, y también se ha vuelto muy popular la interpretación de óperas al aire libre en el antiguo anfiteatro romano durante el verano.

EAL (efe)

