Plan migratorio: inversión masiva de México en Centroamérica

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y su par salvadoreño, Nayib Bukele, lanzaron ayer jueves (20.06.2019) un programa de desarrollo económico para Centroamérica con una inversión inicial directa por parte de México de 30 millones de dólares, ampliables hasta 100 millones. Ambos mandatarios se encontraron en la ciudad mexicana de Tapachula, en la frontera con Guatemala, punto obligado para el paso de cientos de miles de centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos escapando de la pobreza y la violencia. El compromiso alcanzado prevé la creación de 20.000 empleos en El Salvador a través de un plan de fomento de la agricultura.

"Iniciamos con más de 30 millones de dólares de transferencia directa dentro de un programa que contempla más de 100 millones de dólares", dijo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, al presentar el programa elaborado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal) a petición de México, Honduras, Guatemala y El Salvador. En su etapa inicial, el programa contempla la plantación de más de 200.000 hectáreas en el sur de México bajo el lema "Sembrando Vida". "Se van a incorporar o se van a incluir a un programa similar más de 50.000 hectáreas en la hermana República de El Salvador", añadió Ebrard.

Cooperación sin condiciones "políticas, económicas ni financieras"

"Es el programa de cooperación más amplio con El Salvador que hayamos tenido nunca e inicia hoy con más de 30 millones de transferencia directa dentro de programa que contempla más de 100 millones de dólares", explicó el canciller de México, Marcelo Ebrard. La cooperación es sin condiciones, "ni políticas, ni económicas, ni financieras, porque somos pueblos hermanos y empezaremos ya. Cuando el presidente Bukele lo instruya, el equipo de México llegará a El Salvador para respaldarlos", apuntó Ebrard.

Por su parte, López Obrador recalcó que la mejor herramienta para combatir la migración hacia Estados Unidos es el desarrollo económico. "La gente no sale por gusto de sus comunidades, lo hace por necesidad", dijo. AMLO aseguró que, en medio de las arduas negociaciones de México con Washington para evitar aranceles a productos mexicanos en represalia por no detener la oleada de migrantes, se consiguió convencer al presidente Donald Trump de que atacar la pobreza es la mejor solución. "La mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio es impulsando las actividades productivas (...). Trump ha ido entendiendo esta propuesta. Al principio a lo mejor no la veía como opción, como alternativa. Ha costado un poco de trabajo esta labor de convencimiento", aseguró.

El programa se implementará en El Salvador y próximamente se planea extenderlo a Honduras y Guatemala, países donde detonó la migración en los últimos meses. "Tenemos confianza de que México va a salir adelante y queremos hacerlo junto con nuestros hermanos centroamericanos", dijo el presidente mexicano.

Bukele pide a los mexicanos que apoyen a AMLO

Por su parte, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, dijo que su homólogo mexicano, López Obrador, quiere de verdad a su país "pero no va a poder arreglar todas las cosas en seis meses, ni en un años ni en dos". "Conozco al presidente por su nombre y solo lo he visto dos veces en persona pero estoy seguro de tres cosas: él es un hombre que de verdad quiere lo mejor para México, está trabajando y que su único interés, estoy seguro, es dejar un legado para su país", dijo Bukele tras reunirse con AMLO.

"Sé que los mexicanos lo quieren mucho, pero quiero pedirles algunas cosas o exhortarlos a algo: México tiene 200 años de estar mal y ahora tienen un lujo de presidente, pero él no va a poder arreglar todas las cosas en seis meses, ni en un año, ni en dos", añadió. Bukele pidió a los mexicanos apoyar a López Obrador y darle tiempo porque, dijo, los cambios tardan y cuestan "y si Roma no se hizo en un día, México tampoco se va a hacer en un día". "Ustedes están viendo los cambios, los proyectos y cómo están las cosas, cómo él se está enfrentando a muchas cosas que nadie tenía el valor de enfrentarse y eso tiene mucho valor", señaló Bukele.

