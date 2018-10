Plan de Trump contra inmigrantes es inconstitucional, dicen demócratas

La 14a. Enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en el territorio de ese país. Con ello quiere acabar el presidente Donald Trump, aunque su plan no cuenta con respaldo e incluso legalmente ha sido cuestionada por expertos. Este martes (30.10.2018), el Comité Nacional Demócrata aseguró que la propuesta es simplemente "inconstitucional”.

"Si bien la propuesta de Trump de terminar con la ciudadanía por nacimiento es obviamente inconstitucional, su intención es clara: incitar al miedo, dividir a nuestra nación y hacer que las comunidades vulnerables se sientan inseguras", aseguró en un comunicado el portavoz del Comité, Daniel Wessel. Incluso desde las filas republicanas se ha expresado rechazo a la iniciativa.

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo a la radio WVLK que "no puedes acabar con el derecho a ciudadanía con una orden ejecutiva”, como dijo Trump. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) agregó que se trata de un "intento descaradamente inconstitucional cuyo fin es encender las llamas del odio contra los inmigrantes a pocos días de las elecciones”. Añadieron que Trump "no puede borrar la Constitución con una orden ejecutiva”.

Trump recibe apoyo de Pence

Trump, que calificó de "rídiculo" que su país entregue la ciudadanía por nacimiento, aseguró que sus asesores legales de la Casa Blanca le habían dicho que no necesitaba una enmienda constitucional para revertir ese derecho, que afectaría a los hijos de inmigrantes no autorizados en el país y no aplicaría a personas con permiso de residencia.

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, respaldó la propuesta de Trump y aseguró que es un asunto sobre el que nunca se ha manifestado el Tribunal Supremo. "En primer lugar hemos de reconocer que tenemos una crisis en la frontera sur (...) Y la ciudadanía por nacimiento es parte de ello", afirmó. "El Tribunal Supremo nunca se ha manifestado sobre si se refiere a gente que se encuentra en el país ilegalmente", declaró Pence,

DZC (EFE, Reuters, AFP)

¿Por qué huir de Honduras? Periferia de Tegucigalpa Según datos oficiales, el año pasado se registraron 588 asesinatos en la capital hondureña. Es decir, que la tasa de homicidios cayó a 85,09 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En un año Tegucigalpa pasó del cuarto puesto al 36 de las ciudades más peligrosas del mundo.

¿Por qué huir de Honduras? Patrullaje Una camioneta de la policía patrulla las calles de la colonia 28 de marzo, "La 28", es uno de los diez barrios más peligrosos de Tegucigalpa. El crimen se ha reducido en esta zona gracias a la iniciativa de "Policía Comunitaria", que consiste en realizar actividades recreativas con los vecinos en lugar de hacer uso de la fuerza.

¿Por qué huir de Honduras? "Casas locas" Varios agentes acceden a una "casa loca", nombre con que se conoce a las viviendas que las Maras utilizan para torturar y ejecutar a sus víctimas.

¿Por qué huir de Honduras? Lucha contra la corrupción policial Otra de las claves de la disminución de la violencia fue la depuración de la Policía. Se separó del cuerpo policial a 4.500 agentes sospechosos de estar involucrados con el crimen organizado.

¿Por qué huir de Honduras? Persecución a la extorsión Las maras han transformado sus actividades criminales: del asalto y el secuestro al narcomenudeo y la extorsión. La Policía ha centrado esfuerzos en perseguir este último delito, que considera origen de otras formas de violencia. Algunas ONG, sin embargo, denuncian detenciones arbitrarias.

¿Por qué huir de Honduras? "Mara o muerte" José, exmiembro de la Mara 18, borró de su cuerpo el tatuaje de la pandilla, pero no las secuelas por haber asesinado a ocho personas. Tras el asesinato de su hermano, se metió a la pandilla como única solución para proteger a su familia. Ahora quieren matarlo los familiares de sus víctimas, bandas rivales y su expandilla, castigo que aplican a aquellos que abandonan a “la familia”.

¿Por qué huir de Honduras? Refugio de expandilleros Unos 80 expandilleros se esconden en el Proyecto Victoria, una de las pocas iniciativas de reinserción de ex mareros. Esta iniciativa se ubica en medio de la montaña con el objetivo de evitar que sean localizados por sus "exhermanos".

¿Por qué huir de Honduras? Mareros desde niños Jesús entró a la Mara 18 cuando tenía tan sólo diez años. Todo empezó como un juego con tareas de vigilancia menores hasta que empuñó un arma. “No tengo miedo a la muerte... Si pensara que voy a morir, nunca estaría tranquilo”, asegura sobre la amenaza de salir de la pandilla.

¿Por qué huir de Honduras? Víctimas escondidas A su hijo de 12 años lo violaron y golpearon durante dos años. Era la cruel forma en que la Mara de su barrio reclutaba a las personas. Cuando su madre denunció lo acontecido, la Mara los amenazó de muerte, motivo que los obligó a abandonar su hogar. Ahora la familia vive escondida en un hostal y sin poder abandonar la habitación desde hace seis meses.

¿Por qué huir de Honduras? Cuatro disparos La agente Medrano se incorporó a la Policía con 20 años. En ocho años ha recibido cuatro disparos de bala. En una ocasión, tuvo que esconderse en un contenedor para salvar su vida. Aun así, no teme a las pandillas.

¿Por qué huir de Honduras? Los barberos de la Mara Estos dos jóvenes abrieron su propia peluquería y al poco tiempo fueron obligados por la Mara de su barrio a ser sus barberos. Uno de ellos vivió una balacera con la policía mientras que le cortaba el cabello a un pandillero. Ahora su abuela los acompaña a todas partes como protección. “Si estoy yo, una anciana, no los van a matar”, dice.

¿Por qué huir de Honduras? Huir o morir Los jóvenes rezan antes de emprender su viaje a Estados Unidos. Tuvieron que cerrar su peluquería por temor a los pandilleros. Debido a las amenazas, no pueden salir de su casa ni trabajar en otro lugar. “Quiero trabajar tranquilo, tener libertad y desde allí ayudar a mi familia”, aseguró uno de ellos sobre el motivo de su emigración.

¿Por qué huir de Honduras? Las mujeres, con mayor riesgo Esta mujer llora al recordar las siete ocasiones en que ha tratado de llegar a EE. UU. En una de ellas la deportaron en la misma frontera estadounidense. Trata de huir de los maltratos de su exmarido y de la pandilla a la que este pertenece. En su último viaje se llevó a sus tres hijos pequeños, pero fueron detenidos por las autoridades mexicanas por una alerta migratoria de su propio exmarido. Autor: Aitor Sáez



