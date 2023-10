Plaga de chinches en París: cómo afrontar una infestación

Las chinches vuelven a ser noticia. Esta vez, según los informes, están afectando a París, mientras la capital francesa se prepara para acoger los Juegos Olímpicos de París 2024.

En redes sociales, se han hecho virales imágenes de chinches en alojamientos compartidos, en el transporte público y en un cine, mientras las autoridades francesas intentan acabar con los bichos antes del próximo verano.

El ministro de Transportes de Francia, Clément Beaune, aseguró que "no hay casos confirmados" de chinches en el metro y los trenes franceses, a pesar de fotos y testimonios que circulan en las redes, y pidió "no caer en la psicosis".

Parásitos molestos

Las chinches son un riesgo de viaje muy desafortunado, pero no tan infrecuente. Desde finales de la década de los 90, el parásito Cimex lectularius o chinche de la cama ha vuelto a las andadas. Está en todas partes: no solo en albergues sucios, sino también en sofisticadas suites de hotel, en utensilios usados que compramos en ebay y en esa maleta que está junto a la nuestra en la bodega del avión. De ahí, llegan a la casa.

Heather Lynch, profesora de Asuntos Sociales en la Glasgow Caledonian University, afirma que hay diversas razones que explican el aumento de estos parásitos: los viajes son más asequibles, la gente se hospeda en hoteles y las chinches se extienden por todas partes. Además, algunas especies se han vuelto inmunes a los productos químicos usados para combatirlas.

¿Cómo saber si hay chinches de las camas en casa? Las picaduras y sus rastros, las ronchas, son ya una pista, pero también si encuentra gotas de sangre y pequeñas manchas negras en las sábanas. Hay que controlar el colchón y, sobre todo, bajo el colchón, donde residen pequeñas chinches ovaladas de color marrón de alrededor de 4,5 milímetros.

Difícil acabar con ellas

Ahora le toca el turno a los fumigadores. No todos trabajan con productos químicos. Claudia Kasig, por ejemplo, lo hace con sus dos perros Jamiro y Ramírez, que huelen si los bichos siguen vivos después de "haber calentado la casa del cliente entre los 60 y 70 grados. La temperatura de la cama asciende a 48 grados y mueren".

Kasig es la jefa de JamiroTec, una empresa de fumigación, en Bremen. También usa veneno en algunas partes de la casa para garantizar que no quede ninguna viva. Al final, Jamiro y el aprendiz Ramírez, se encargan de olfatear y detectarlas. Así y todo, Kasig reconoce que "son muy difíciles de combatir, porque se esconden en todas partes y pueden sobrevivir un año sin comer".

Klaudia kasig, experta en combatir chinches de las camas, con sus perros, Jamiro y Ramírez. Imagen: JamiroTec

¿Cómo mantenerlas alejadas?

La mejor manera de no toparse con las chinches es evitando que se apoderen de su casa. Cuando viaje, si es posible, coloque su equipaje en la bañera tan pronto como llegue a la habitación. Los insectos no pueden escalar las paredes lisas. Revise debajo del colchón y alrededor de la cabecera para ver si hay manchas o insectos negros. Durante su estadía, asegúrese de que su ropa sucia no esté tirada por el suelo ni por la habitación.

Un estudio de la Universidad de Sheffield, Inglaterra, mostró que las chinches se sienten particularmente atraídas por el olor a ropa sucia. Cuando regrese a su hogar, lo mejor que puede hacer es poner todo con lo que ha viajado dentro del congelador y dejarlo allí durante 48 horas. Se supone que lavar la ropa a 60 grados también mata a estos parásitos, pero Kasig advierte que no siempre funciona.

Chinches, ¿verdadera plaga o pura psicosis?

En Francia, el malestar obligó al Gobierno a reaccionar, máxime cuando París se prepara para acoger en julio y agosto los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y a millones de visitantes. El vocero gubernamental, Olivier Véran, anunció este martes 3 de octubre una reunión el viernes, para "aportar rápidamente respuestas a los franceses".

Entre 2017 y 2022, un 11 por ciento de los hogares franceses se habrían infestado, según un sondeo de Ipsos realizado en julio por encargo de las autoridades sanitarias.

(rml)