"Para esta serie de pinturas me he inspirado en los antiguos mitos de las constelaciones celestes, en la exploración de los signos astrológicos, y en el pensamiento mágico, del que me nutrí habiendo nacido en Latinoamérica. La astrología, como el airte, son dos manera de conocerse", sostiene la artista argentina Celeste Palacios. Aquí, "Capricornio / Steinbock".