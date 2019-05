Pien tres años de prisión preventiva para exalcaldesa de Lima por caso Odebrecht

La Fiscalía de Perú pidió este jueves 36 meses de prisión preventiva contra Susana Villarán, exalcaldesa izquierdista de Lima, investigada por presuntamente haber recibido 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña por el "No" durante el proceso de revocación presentado en su contra en 2013. La solicitud fue presentada por el fiscal del equipo especial Lava Jato, Carlos Puma, que pidió cambiar la medida restrictiva de impedimento de salida y comparecencia que Villarán mantenía desde 2017 por los 36 meses de prisión preventiva.

De igual manera pidió el mismo plazo de prisión preventiva contra los exfuncionarios municipales José Miguel Castro, exgerente municipal que mantiene una medida cautelar de impedimento de salida del país, y Gabriel Prado, exgerente de Seguridad Ciudadana y de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape). Así también el fiscal pidió prisión preventiva por 36 meses contra Luis Gómez Cornejo, César Meiggs y Óscar Vidaurreta.

El pedido fiscal llega luego de que en abril pasado el exsuperintendente de Odebrecht en Perú Jorge Barata ratificó, al ser interrogado por fiscales peruanos como parte de un acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) que Odebrecht apoyó con 3 millones de dólares a la campaña por el "No" a la revocación.

Confianza en una Justicia "alejada del espectáculo mediático"

Según el testimonio de Barata, citado por medios locales, este señaló que el aporte de Odebrecht para apoyar la continuidad de Villarán en la alcaldía de Lima fue negociado y tramitado por el exgerente municipal José Miguel Castro. El empresario brasileño agregó que la misma Villarán lo llamó por teléfono para agradecerle la aportación de la constructora a su causa.

Iván Paredes, abogado de Villarán, no vio nada nuevo en las declaraciones de Barata y consideró excesiva la medida: "No veo que haya nuevas pruebas, pero si las hay no debería variar la condición de Susana Villarán; ella ha cumplido rigurosamente con las restricciones en su contra", dijo. La propia acusada reaccionó en el mismo sentido en las redes sociales y aseguró que seguirá cumpliendo con las diligencias, porque cree "en una justicia imparcial y pronta, muy alejada del espectáculo mediático".

lgc (efe/república)

