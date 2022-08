Philipp Lahm, campeón mundial con Alemania en 2014, se distancia de Qatar 2022

Desde el presidente al aficionado en la favela: los héroes del fenómeno “Mia san mia”

Giovane Elber (Mato Grosso, Brasilien) – Ex-Spieler

Giovane Elber führt ein Doppelleben. In Brasilien – nahe der bolivianischen Grenze - besitzt er eine Ranch mit 5000 Rindern. Doch wo immer der FC Bayern ihn braucht, ist er auch für seinen Lieblingsclub im Einsatz. Als Botschafter für den FC Bayern reist er um die Welt. Für das „Mia san mia“- Phänomen erinnert er sich an seine aktive Zeit bei den Bayern zurück – in seiner ganz speziellen Art.