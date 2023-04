Petro "obligó" a opositor venezolano Guaidó a abandonar Colombia

El gobierno de Colombia "obligó" el lunes (24.4.2023) al dirigente opositor venezolano Juan Guaidó a abandonar el país, al que llegó horas antes a propósito de una conferencia internacional sobre Venezuela en Bogotá, informó a la agencia AFP una fuente de la oposición.

"Lo obligó", señaló la fuente, que pidió reserva."Va a Estados Unidos en vuelo comercial", añadió sin precisar más detalles.

La cancillería colombiana confirmó la medida, señalando que Guaidó estaba en el país de manera "irregular". El canciller Álvaro Leyva dijo más temprano que el venezolano corría riesgos "porque entró en forma inapropiada y en Colombia cumplimos la ley".

Guaidó anunció su llegada a Colombia a primera hora del lunes, la víspera a la conferencia convocada por el presidente Gustavo Petro para destrabar las negociaciones que se iniciaron en Ciudad de México en agosto de 2021 pero entraron en un punto muerto en noviembre.

Ni Guaidó ni el presidente venezolano Nicolás Maduro están invitados al encuentro.

"Acabo de llegar a Colombia, de la misma manera que lo han hecho millones de venezolanos antes que yo, a pie", señaló en un comunicado Guaidó, considerado por Estados Unidos hasta enero de 2023 como el presidente encargado de su país tras la cuestionada reelección de Maduro en 2018.

"Espero que la cumbre pueda garantizar que el régimen de Maduro regrese a la mesa de negociaciones en México y se acuerde un cronograma creíble para unas elecciones libres y justas como solución al conflicto", añadió.

La cumbre congregará a unas 20 delegaciones de América Latina, Norteamérica y Europa.

Guaidó dijo que solicitaría reuniones con esos representantes, así como había convocado una manifestación para el martes en la Plaza de Bolívar, a 200 metros del Palacio de San Carlos, donde una hora después (16h00 GMT) comenzará la cumbre.

Colombia fue el principal aliado de Guaidó en la región cuando era gobernada por el antecesor del presidente Gustavo Petro, el derechista Iván Duque, que rompió relaciones diplomáticas con Maduro. El mandatario izquierdista revirtió ese proceso.

Por su parte Maduro condicionó este mismo lunes su retorno a un diálogo con la oposición, suspendido desde noviembre pasado, al desbloqueo de 3.200 millones de dólares que Washington tiene retenidos.

"Una vez que depositen, vamos a México otra vez, requisito sine qua non. Si no hay cumplimiento del acuerdo de México, olvídense de ese camino, no hay forma". afirmó el gobernante venezolano, a propósito de la reunión entre representantes de 20 países que se reunirán el maertes en Bogotá.

para una conferencia convocada por el presidente colombiano, Gustavo Petro, que busca

"Si alguien de ustedes aspira que las negociaciones políticas (...) vuelvan a México, solamente tienen que hacer algo, que en el comunicado oficial que ustedes aprueben pongan la exigencia de que el gobierno de EE.UU. deposite los 3.200 millones de dólares secuestrados en las cuentas bancarias que tenemos en el exterior para el plan social firmado en México", expresó.

En noviembre pasado, el Ejecutivo y el antichavismo firmaron un acuerdo social que busca descongelar dinero del país en el exterior para ser invertido, a través de un fondo manejado por Naciones Unidas, en educación, salud y otras áreas críticas.

gs (afp, efe)