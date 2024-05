Petro anuncia que Colombia romperá relaciones con Israel

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció este miércoles (01.05.2024), en su discurso ante los trabajadores por el Primero de Mayo, que mañana romperá relaciones con Israel por lo que llamó "genocidio" contra el pueblo palestino.

"Aquí delante de ustedes, el Gobierno del cambio, el presidente de la república, informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel (...) por tener un Gobierno, por tener un presidente genocida", manifestó Petro en el acto en Bogotá.

Petro, que es un ardoroso defensor de la causa palestina, dijo creer "que hoy la humanidad toda en las calles, por millones, está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella", en referencia a su decisión de romper relaciones. "No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad", manifestó el presidente delante los trabajadores.

El presidente colombiano ya había amenazado el pasado 15 de octubre, dos semanas después del comienzo de la guerra en Gaza tras los ataques a Israel del brazo armado de Hamás, con suspender relaciones diplomáticas con el Estado judío.

El 26 de marzo último reiteró su amenaza de romper relaciones si Israel no cumplía la resolución de cese al fuego en Gaza pedida por el Consejo de Seguridad de la ONU.

"Si muere Palestina muere la humanidad y no la vamos a dejar morir como no vamos a dejar morir la humanidad", afirmó hoy en la tarima del Primero de Mayo. Tras el anuncio de Petro de romper relaciones diplomáticas con Israel, el público asistente respondió con gritos de "Viva Palestina libre y soberana" y "Abajo el genocidio palestino".

(efe, afp/mn)