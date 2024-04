Pet Shop Boys revelan su secreto para mantenerse relevantes

Pet Shop Boys, el icónico dúo británico de electro-pop, se lanzó el pasado viernes (26.04.2024) un nuevo álbum. Se trata de su decimoquinto álbum de estudio, "Nonetheless", 40 años (y 50 millones de discos vendidos) después de que el dúo compuesto por Neil Tennant y Chris Lowe saltaran a la fama con el single "West End Girls" (1984).

Neil Tennant de Pet Shop Boys en televisión alemana, 1987. Imagen: United Archives/Valdmanis/picture alliance

Debido a su larga trayectoria musical, es común que se aparezca la pregunta cliché: ¿Cómo mantenerse relevantes?" Para ellos, se trata de nunca intentar ser cool. "Eso es algo que mucha gente intenta hacer, ser cool de alguna manera, lo que no tiene nada de cool, porque se hace un esfuerzo demasiado grande para ello”, dijo Tennant recientemente a The Associated Press.

"Así que hemos seguido nuestros propios instintos". "Siempre seremos relevantes en nuestro mundo", añadió Lowe, riendo.

¿Una prueba de esa relevancia? Los éxitos clásicos de Pet Shop Boys en dos películas de culto el año pasado: una escena de karaoke en "Saltburn" con "Rent" y una escena navideña en "All of Us Strangers" sonorizada por "Always on My Mind".

Esto difiere de lo que sucedía en un pasado, donde, según Tennant, su música siempre se utilizaba en exceso en torno a la imagen de un joven que entra en un club gay, "reduciéndonos a esta especie de cliché de discoteca gay", apunta.

Un álbum pandémico, pero optimista

En cualquier caso, "Nonetheless" sigue siendo optimista a pesar de haber sido escrito en el Reino Unido durante la pandemia de coronavirus, cuando la mayoría de la gente estaba encerrada en casa, además de ser el álbum más melódico de su carrera musical, señala el dúo británico.

"Bueno, hacía buen tiempo, ¿no?", bromea Lowe. "Fue una época muy productiva", añade Tennant, señalando que la cancelación de su gira disminuyó la presión.

"Creo que por eso suena en cierto modo bastante optimista, porque la vida era diferente. Era un tipo de vida diferente, sin presiones, aparte de intentar no contagiarse", dice.

Chris Lowe (izq.) junto a Neil Tennant en concierto de Pet Shop Boys en Copenhague, 2023. Imagen: Gonzales Photo/Lasse Lagoni/picture alliance

Precisamente, el primer sencillo, "Loneliness" (Soledad), aborda el aislamiento social de la pandemia, pero se escribió como una canción con mensaje positivo. Otro tema"Why Am I Dancing?" (¿Por qué estoy bailando?), es una pregunta de Tennant: "¿Por qué estás disfrutando tanto de esta situación de estar solo que incluso puedes bailar?" "Y probable, estoy cocinando al mismo tiempo", se apresura a añadir.

"Cocinar y bailar, eso sí que es una pequeña idea para un podcast, ¿no?", bromea Lowe.

A pesar de vivir grandes cambios en la forma de consumir y descubrir música, la banda sigue siendo filosófica, "la música sigue siendo música", señalan. Y en cuanto a Spotify, aunque Lowe dice que le ha ayudado a descubrir mucha música nueva, ambos odian las recomendaciones de la aplicación.

"Con nosotros, The Pet Shop Boys, te dirá: 'Si te gusta esto, puede que te guste Duran Duran', así que pensará que no te gusta otra cosa que la música de los 80", explica Tennant. "A veces pueden pensar simplemente: 'Bueno, eres gay, así que puede que te guste Boy George porque él también es gay'. Es muy, muy estúpido", afirma.

Pet Shop Boys ofrecerá cinco actuaciones especiales en la Royal Opera House de Londres en julio.

