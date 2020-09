Peste porcina: duro golpe a la industria alemana de la carne

Cuando Corea del Sur prohibió la entrada de carne porcina de Alemania, el jueves (10.09.2020), los criadores y exportadores de ganado porcino alemanes empezaron a temer por su suerte, ya que era seguro que China también tomaría esa medida.

Aunque el Ministerio de Economía alemán trató de evitar que China diera ese paso, indicando que se trataba de la muerte de un solo jabalí por la peste porcina africana, la administración de Aduana de China emitió el sábado (12.09.2020) una prohibición de importación de carne de cerdo alemana.

Según ese comunicado, China exige que todos los envíos de carne y productos porcinos o de jabalí que ya se han embarcado para la exportación sean destruidos o retornados a Alemania. Todas las entregas enviadas anteriormente serán investigadas exhaustivamente, según el edicto. Se supone que varias cargas no llegaron a ser embarcadas, dado que, inmediatamente después de conocerse los primeros casos de peste porcina, en Alemania ya no se extendieron certificados de sanidad para carne de cerdo. Sin esos documentos, la carne no puede ser exportada.

Además de Corea del Sur y China, entretanto también Japón, Singapur, Argentina y Brasil prohibieron la importación de carne porcina de Alemania.

Empleados del matadero Tönnies, el más grande de Alemania, volvieron al trabajo luego de que pasó el brote de coronavirus.

El precio de la carne porcina bajó drásticamente

Casi un 70 por ciento de la carne porcina alemana de exportación va a parar, según el sector alemán de alimentos, al mercado interno europeo. Un 17 por ciento va a China, y un 4 por ciento a Corea del Sur. Por eso, el freno impuesto por China a la importación es "un duro golpe” para el rubro, dijo Torsten Staak, director ejecutivo de la Asociación de Criadores de Cerdos de Alemania (ISN) al diario Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Solo en la primera mitad de 2020, las entregas a China aumentaron en un 57 por ciento, llegando a las 380.000 toneladas de carne de cerdo. Eso hizo que se incrementara el precio, que ahora, luego de la prohibición de importación, se hundió drásticamente.

Pero la carne de cerdo alemana se puede seguir exportando a los países de la Unión Europea, ya que en el bloque rigen limitaciones regionales, es decir, que se puede seguir exportando carne de regiones que no estén afectadas por esa enfermedad del ganado porcino. En el futuro, se espera poder cerrar ese tipo de acuerdo regional con países asiáticos.

Criador de cerdos en Rheda-Wiedenbruck, Alemania.

Reclamos por acuerdo con China

La ISN exige acelerar el cierre de acuerdos regionales. Dado que la peste porcina africana hace tiempo que se propaga por China, por lo cual han muerto o han tenido que sacrificarse más de 100 millones de animales, la demanda de carne porcina ha aumentado. Por eso, "tal vez sea todavía posible” llegar a aun acuerdo de esas características con China, dijo Torsten Staak a la agencia DPA. También la Asociación de la Industria Alemana de la Carne exigió acelerarlos: además de combatir con urgencia la peste porcina, "se deben pactar acuerdos con terceros países para retomar el comercio de la carne de cerdo”, señaló.

En 2019 se faenaron en Alemania unos 60 millones de cerdos, vacas, ovejas, cabras y caballos. Si a eso se añaden las aves, las empresas alemanas producen cerca de 8 millones de toneladas de carne. La carne de cerdo de Alemania es muy apreciada en el extranjero. Alemania es, luego de España y EE. UU., el tercer mayor país exportador de carne porcina.

El comprador más importante es actualmente China, el mayor consumidor de carne porcina en todo el mundo. Anteriormente era Italia. El matadero más grande de Alemania es Tönnies, con un 30 por ciento del mercado. La empresa estuvo en entredicho este verano boreal luego de un brote masivo de coronavirus entre sus trabajadores, y ocupó los titulares debido a las malas condiciones de trabajo de sus empleados. En el matadero central de la compañía, en Rheda-Wiedenbrück, en el oeste alemán, se sacrifican y faenan cerca de 20.000 cerdos por día.

(cp/ers)