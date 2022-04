Perros de élite - Entrenados para salvar vidas

Valentina Renzopaoli y su labrador Ettore quieren formar parte de este equipo de élite que patrullará las playas italianas a partir de este verano. Valentina es en realidad periodista, pero como Ettore ha crecido hasta convertirse en una versión XXL de un labrador, necesitaba algo que hacer con él. Así fue como los dos terminaron entrenando en la SICS, la Escuela Italiana de Perros de Rescate Acuático.

Pero aún les queda un largo camino por recorrer antes de su prime-ra misión real en primavera. A partir de marzo, cada domingo, Valentina y Ettore tendrán que rescatar bolsas de piedra en lugar de personas de un gélido lago cercano a Roma, bajo la estric-ta pero paciente mirada del adiestrador Roberto Gasbarri. Los perros deben confiar plenamen-te en su dueño o dueña. Aprenden de forma lúdica, sin coacciones, explica Roberto.

Los Terra-nova y los Labradores, en particular, son ideales para el rescate. "Mantienen la calma incluso en situaciones de estrés y saben aprovechar las corrientes para encontrar el camino más seguro de vuelta a la orilla". Los animales son capaces de sacar de tres a cinco personas.

Los equipos de la SICS han salvado así decenas de vidas. Valentina Renzopaoli se enfrenta a su propia prueba de natación en abril. Y en junio, el fundador de la escuela, Ferruccio Pilenga, vendrá personal-mente a realizar un segundo examen con Ettore. ¿Lograrán ambos su objetivo? La película acompaña a Valentina y Ettore por los altibajos, momentos estresantes y hermosos, en este camino hasta convertirse en un equipo de rescate.



Horarios de emisión:

DW Español

SA 30.04.2022 – 00:30 UTC

SA 30.04.2022 – 21:30 UTC

DO 01.05.2022 – 06:03 UTC

DO 01.05.2022 – 12:30 UTC

DO 01.05.2022 – 22:30 UTC

LU 02.05.2022 – 04:30 UTC

LU 02.05.2022 – 09:03 UTC

LU 02.05.2022 – 15:30 UTC

MA 03.05.2022 – 11:03 UTC

MI 04.05.2022 – 09:30 UTC

MI 04.05.2022 – 14:03 UTC

JU 05.05.2022 - 08:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -5