Periodistas en México: “El discurso de AMLO envalentona a otros funcionarios públicos“

La periodista Carolina Tiznado, corresponsal del diario Noroeste, en la localidad de Escuinapa, en el estado de Sinaloa, ha sufrido una campaña de hostigamiento en las redes sociales. El diario Noroeste ha pedido a las autoridades locales que brinden seguridad a la periodista y a su familia, y que se investigue la campaña de desprestigio contra ella.

El rotativo advierte que las agresiones tienen lugar desde cuentas falsas, y que se ha detectado una interacción de éstas con funcionarios municipales. El periódico denuncia que el mismo alcalde de Escuinapa, Emmett Soto Grave, ha descalificado públicamente a la periodista diciendo que "podría ser buena madre o ama de casa, pero no periodista”.

Andres Manuel López Obrador, presidente de México.

Para organizaciones como Artículo 19, se trata de un ejemplo claro sobre cómo los presidentes municipales en distintos estados del país emulan el discurso del presidente, lo que aumenta la vulnerabilidad y el riesgo que enfrentan los comunicadores.

"El presidente Andrés Manuel López Obrador estigmatiza constantemente a la prensa en sus conferencias de prensa mañaneras, lo que provoca que otros funcionarios públicos se envalentonen para atacar a periodistas incómodos”, afirma Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19. La organización ha documentado casos similares en otros municipios en Sinaloa, y en Veracruz, dos de los estados más mortíferos para los informadores en México. Ruelas lamenta que no haya una contranarrativa al mensaje presidencial por parte de altos funcionarios públicos. "El reconocer la labor de la periodista públicamente debiera ser la primera medida a adoptar por el Mecanismo de Protección para Periodistas”, afirma Ruelas.

Ataque criminal en Coatzacoalcos.

Los funcionarios públicos, los mayores agresores

Artículo 19 publicó un informe semestral este 1° de septiembre, en el que advierte que de enero a julio de 2019 fueron perpetrados 11 asesinatos de periodistas, tres de ellos en agosto. Además, se registraron 249 agresiones contra periodistas en el mismo período, un 42% de ellas provenientes de agentes del Estado.

"Estas cifras nos dicen que existen mecanismos institucionales, o funcionarios públicos utilizando su poder y el aparato del Estado para ir en contra de la prensa; es por ello que el vínculo entre políticos y crimen organizado es el tema más complicado para la prensa", afirma la directora de Artículo 19.

La experta destaca que la violencia y el acoso a periodistas no es el único problema. "En algunos Estados los periodistas enfrentan políticas públicas que limitan la libertad de expresión, en Coahuila, por ejemplo, existen "tipos penales” que pueden ser utilizados por el propio Estado para inhibir de facto la libertad de prensa”.

La organización Reporteros sin Fronteras advirtió en un comunicado que el número de periodistas asesinados en el primer semestre del año supera al 2018 y convierte a México en el país más peligroso del mundo para la prensa. La organización exhortó al gobierno mexicano a mejorar el Mecanismo de Protección para Periodistas, creado en 2012.

Norma Sarabia, corresponsal del semanario Chontalpa, fue asesinada en junio pasado en Tabasco.

2019: ¿el más violento para periodistas?

"Si continúa la tendencia se convertiría en el peor año de violencia contra periodistas desde que se tiene memoria”, advierte. por su parte, Alejandro Hope, analista en materia de seguridad. El experto advierte que el Mecanismo de Protección no tiene un mapa de riesgo que permita a las autoridades actuar con medidas de prevención. "No es lo mismo trabajar en Tamaulipas o en Veracruz. El segundo problema es que no tiene recursos suficientes, ni materiales, ni humanos ni financieros”.

Por petición del mismo gobierno mexicano, el representante del Alto Comisionado de la ONU, Jan Jarab, presentó un diagnóstico sobre el funcionamiento de dicho mecanismo, en el que destaca graves insuficiencias presupuestales e institucionales. "El compromiso institucional debe generarse y comunicarse desde la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación, y debe ser adoptado y replicado por las gubernaturas estatales y los titulares de las instituciones federales”, reza las recomendaciones del diagnóstico, presentado el 26 de agosto pasado.

Según cifras oficiales 337 periodistas y 635 defensores de DD.HH. se encuentran bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Organizaciones como Artículo 19 coinciden con el diagnóstico de la ONU. "Tiene que haber una política de protección integral y una política de Estado para garantizar la libertad de expresión. Esto implica desde reformas legales, a nivel estatal, a nivel federal, pero también implica una actividad mucho más decidida por parte de las fiscalías para sancionar a los perpetradores de las agresiones”, afirma Ana Cristina Ruelas.

Un fin a la impunidad es fundamental en los casos de los periodistas asesinados. Alejandro Hope destaca que no se han activado ninguna de las investigaciones pendientes. "Ni en los casos icónicos como el de Javier Valdés o Miroslava Breach. No parece que hayan destinado suficientes recursos, por lo que no hay una protección efectiva de los que están vivos, pero bajo riesgo, ni tampoco una investigación de los que ya murieron", asegura.

