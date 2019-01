Periodista turca de DW es condenada a cárcel por informes sobre ex primer ministro

Una corte de Estambul condenó este martes (08.01.2019) a la periodista Pelin Ünker (foto) a más de un año de prisión, pendiente de apelación, por los informes sobre los supuestos vínculos del ex primer ministro turco, Binali Yildirim, con compañías offshore, dijo su abogado, Abbas Yalcin, a dpa.

Ünker recibió 13 meses y 15 días de prisión y una multa adicional de 8.600 liras turcas (1,570 dólares) por "insultar y difamar a un funcionario público", dijo el abogado. Yalcin dijo que Ünker no será encarcelada de inmediato, ya que el veredicto del tribunal no es definitivo. El informe de Ünker había aparecido en el periódico turco de izquierda secular Cumhuriyet. Ünker ya no trabaja para el diario.

Supuestos vínculos con compañías offshore en Malta

El ex primer ministro Binali Yildirim y sus dos hijos demandaron a Ünker en noviembre de 2017 por un informe de noticias sobre los supuestos vínculos de sus hijos con cinco compañías offshore en Malta. Yildirim fue el primer ministro de Turquía hasta julio, cuando la posición fue abolida tras el cambio de país a la presidencia ejecutiva. Actualmente es el presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía. Yildirim se postula por separado para alcalde de Estambul bajo el partido gobernante del presidente Recep Tayyip Erdogan en las elecciones previstas para el 31 de marzo.

Las acusaciones están relacionadas con las llamadas filtraciones de "Paradise Papers", que consisten en aproximadamente 13,4 millones de documentos que contienen información sobre entidades extraterritoriales utilizadas por políticos, famosos y corporaciones.

Yildirim y sus hijos demandaron a Ünker por un "ataque a sus derechos personales". Ünker niega las acusaciones. "Hice mi trabajo como periodista. Exijo mi absolución", dijo Ünker a la corte, según Cumhuriyet. Pelin Ünker había esperado tal veredicto en esta forma: "El hecho de que se llegue a la sentencia ya era previsible el último día del juicio". En realidad, ya la defensa no tenía sentido, porque el veredicto era obvio.

"El desarrollo de la libertad de expresión y de prensa en Turquía es desde hace tiempo más que preocupante. Con cada veredicto injustificado contra periodistas, el Gobierno turco está endureciendo nuevamente las restricciones a la libertad de prensa", aseguró Christoph Jumpelt, portavoz de Deutsche Welle.

FEW (dw, dpa)



