Periodista iraní deserta de delegación oficial y pide residencia en Suecia

Amir Tohid Fazel, periodista que cubría la gira diplomática del ministro de Relaciones Exteriores iraní Mohamad Javad Zarif en los países nórdicos, abandonó a la delegación en Suecia y solicitó un permiso de residencia el pasado miércoles, anunciaron este martes (27.08.2019) las autoridades suecas.

Fazel explicó a la televisión sueca que el 20 de agosto, "cuando estaba en Suecia, uno de mis colegas de Teherán me contactó por Internet y me dijo que cuatro policías de civil se habían presentado a la agencia de noticias con una orden de arresto". Al día siguiente, el periodista logró abandonar a la delegación, aún en Suecia, "aunque era algo muy difícil a causa de los 48 guardaespaldas que estaban allí para garantizar la seguridad del doctor Zarif y controlar a los periodistas", continuó, evitando todo comentario sobre su posición respecto a la situación política iraní.

El motivo de este intento de detención sería la publicación por parte de este periodista de una lista de funcionarios iraníes que presuntamente tendrían doble nacionalidad, la iraní y la de "países a los que el gobierno (de Teherán) considera Estados hostiles", algo que le está vetado a los ciudadanos normales. Irán no reconoce la doble nacionalidad y niega a quienes la tienen la protección consular brindada a los extranjeros. "El diario (ultraconservador) Keyhan me vincula con el campo reformista (...), el diario oficial del gobierno iraní, Irán, por su parte, me considera entre los fundamentalistas", se queja Fazel.

El jefe de la diplomacia iraní comenzó una gira diplomática mundial el 17 de agosto en Kuwait, para continuarla en los países nórdicos y después en Francia, donde se entrevistó con el presidente Emmanuel Macron en una visita oficial y después al margen de la cumbre del G7 en Biarritz. Irán ocupa el puesto 170 de 180 países en la clasificación mundial de la libertad de prensa en 2019, confeccionada por la ONG Reporteros sin Fronteras (RSF). (afp)

