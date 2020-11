Perú: Luis Fernando Araujo denuncia secuestro y torturas de la Policía Nacional

Uno de los participantes en las masivas protestas del fin de semana en Perú reapareció este martes (17.11.2020) después de tres días en paradero desconocido y denunció haber sido secuestrado y golpeado por la Policía Nacional en una habitación donde estuvo "sin agua ni comida".

Luis Fernando Araujo, uno de los más de 40 jóvenes que desaparecieron tras la gran protesta del 14 de noviembre y que paulatinamente están reapareciendo, fue ubicado este martes en las inmediaciones del Hospital Dos de Mayo, del centro de Lima, según informó la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).

A su salida del centro médico, Araujo afirmó en un vídeo difundido en redes sociales por APRODEH que fue retenido y agredido por el grupo Terna, una división de la Policía Nacional de Perú (PNP). "Me han tenido reducido tres días sin comer y sin agua en una habitación, aparentemente escondido con otra persona. No sé quién era (el otro) porque nos tenían separados. Estoy bien. Gracias a Dios no me han hecho nada. Solo unos golpes que cualquiera soporta", dijo Araujo mientras su madre lo abrazaba entre sollozos.

El retenido por la Policía fue soltado desde un vehículo en los alrededores del Hospital Dos de Mayo durante la tarde de este martes, según precisó a un medio local la abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), Rocío Meza.

El testimonio de Araujo se suma a otras evidencias de violaciones a los derechos humanos cometidas por la PNP durante su violenta represión de la protesta en Lima que le costó la vida a dos jóvenes, fallecidos por proyectiles de plomo disparados presuntamente por los agentes antidisturbios. El caso de Araujo transgrede el protocolo habitual de una detención normal, pues aparentemente excedió el plazo máximo de 48 horas, fue agredido por agentes, no se le permitió comunicarse con un familiar ni se le puso un abogado a su disposición.

"Ojo, Luis Fernando Araujo declara detención en lugar desconocido, incomunicado y sin agua o alimento por tres días. Este tipo de trato constituye tortura según las normas de derechos humanos", recordó el abogado Piero Vásquez, quien ha dado asistencia técnica al caso de los desaparecidos en Ayotzinapa (México).

La reaparición de Araujo ocurrió mientras se investía al nuevo presidente transitorio, el congresista del Partido Morado Francisco Sagasti, quien sucedió al mandato presidencial del también parlamentario Manuel Merino, cuya figura concentró las protestas al asumir el Ejecutivo tras la polémica destitución del expresidente Martín Vizcarra en el Congreso.

En su primer discurso como presidente interino, Sagasti pidió perdón en nombre del Estado por estas vulneraciones a los derechos humanos, especialmente por las muertes de Jack Pintado e Inti Sotelo, los dos jóvenes que murieron a disparos presuntamente de la Policía en la protesta del sábado en Lima.

