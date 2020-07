Perú hará referéndum para eliminar inmunidad de los congresistas

Por medio de un mensaje a la nación emitido desde el Palacio de Gobierno, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció este domingo (05.07.2020) que el próximo año habrá un referéndum para eliminar la inmunidad parlamentaria de los congresistas y para impedir que las personas condenadas en primera instancia a más de cuatro años de prisión participen en elecciones a cargos públicos.

La decisión la adoptó luego de que el nuevo Congreso rechazara la propuesta del mandatario. "En el marco de mis facultades constitucionales anuncio que someteré a referéndum la reforma sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria", dijo Vizcarra. "El pueblo peruano libre y democráticamente decidirá en las urnas si esta prerrogativa debe mantenerse o debe ser eliminada", indicó.

El mandatario anunció que la consulta popular se realizará durante las elecciones generales del 2021, cuando los peruanos elegirán al nuevo presidente, congresistas y parlamentarios. "La situación de la pandemia que enfrentamos hoy no permite organizar un referéndum, por eso dicha consulta se realizará junto a las elecciones generales", manifestó el jefe de Estado.

Faltaron cinco votos

Vizcarra lamentó la falta de compromiso con la reforma política del nuevo Congreso, elegido en las elecciones extraordinarias que se celebraron después de que el mandatario disolviese constitucionalmente el anterior parlamento, de mayoría fujimorista, por su obstrucción a estos cambios. Asimismo, reprochó que la mayor parte de las nueve fuerzas políticas que componen el actual hemiciclo incumpliesen sus promesas de la campaña electoral, donde se habían mostrado a favor de eliminar la inmunidad parlamentaria.

"El ejecutivo hará todo lo que esté a su alcance para no negarle al país tener autoridades probas, comprometidas con el país y no con sus propios intereses", aseveró Vizcarra. En una votación realizada el sábado, la reforma constitucional no alcanzó los 87 votos que necesitaba para suprimir la inmunidad parlamentaria. Hubo 82 votos a favor, 14 en contra y 25 abstenciones.

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Fórmula 1: Valtteri Bottas se quedó con el Gran Premio de Austria El corredor finlandés Valtteri Bottas, de Mercedes, ganó el Gran Premio de Austria, disputado a puerta cerrada en la apertura mundial de la Fórmula 1, retrasada más de tres meses debido a la pandemia del coronavirus. El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico Lando Norris (McLaren) completaron el podio. (05.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Italia autoriza desembarcar a 180 migrantes del “Ocean Viking” Después de varios días de espera en condiciones consideradas inhumanas, finalmente las autoridades de Italia permitieron el desembarco en Sicilia de los 180 migrantes que se encuentran a bordo del barco humanitario “Ocean Viking”, gestionado por la ONG SOS Méditerranée. El plan es que primero hagan cuarentena en otra embarcación. (05.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Argentina mejora oferta a acreedores y vuelve a extender negociaciones El presidente de Argentina, Alberto Fernández, adelantó que su gobierno presentará una nueva oferta a los acreedores, con el fin de llegar a un acuerdo en la reestructuración de la deuda emitida bajo legislación extranjera, y cuyo monto asciende a uno 66.000 millones de dólares. Para el mandatario, este es “el máximo esfuerzo” que su país puede hacer en esta materia. (05.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Candidato presidencial dominicano denuncia hackeo el día de las elecciones Uno de los candidato a la presidencia de la República Dominicana, Luis Abinader, perteneciente al Partido Revolucionario Moderno (PRM), denunció haber sido objeto de un ataque cibernético junto con otros miembros de su partido, durante la madrugada. República Dominicana celebra elecciones presidenciales durante esta jornada, en medio de la pandemia del coronavirus. (05.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Ministro Seehofer también quiere test gratuitos para toda Alemania El ministro de Interior alemán Horst Seehofer (CSU) manifestó su apoyo a la medida anunciada por el ministro presidente de Bavaria Markus Söder (CSU), de implementar un test gratuito de COVID-19 para todos en ese estado federado. Seehofer ha expresado que le gustaría que esta misma iniciativa puede ser replicada en todo el país. (05.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Cohete impacta en la Zona Verde de Bagdad Un cohete Katiusha fue lanzado en la fortificada Zona Verde de Bagdad, donde se encuentran las embajadas y las sedes gubernamentales, además de militares estadounidenses. El ataque ocurre una semana después de que las fuerzas iraquíes arrestaran a 14 milicianos proiraníes, que fueron liberados pocos días después, con excepción de uno. (05.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Trump atiza divisiones en Estados Unidos Estados Unidos celebró este sábado las fiestas de la Independencia, marcado por el avance de la pandemia de coronavirus y por un discurso del presidente Donald Trump que alentó las divisiones y la polarización en el país. (04.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) COVID-19 continúa su avance por Latinoamérica La pandemia de COVID-19 continúa sin dar tregua a Latinoamérica, en una jornada en la que México escaló al quinto lugar mundial de fallecidos, Perú se quedó muy cerca de alcanzar los 300.000 contagios, y Brasil, la nación más golpeada en la región registró más de 1.000 fallecidos por quinto día consecutivo, se informó esté sábado (04.07.2020).

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Torrenciales lluvias dejan muertos y desaparecidos en Japón Por lo menos siete personas murieron y otras nueve fuerLas inundaciones destruyeron casas, arrastraron vehículos y dejaron muchos pueblos sumergidos bajo agua lodosa.on reportadas como desaparecidas en el suroeste de Japón, después que las lluvias torrenciales desencadenaran deslizamientos de tierra e inundaciones, informaron medios locales este domingo (05.07.2020).

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Pandemia ensombrece día festivo en Estados Unidos Las autoridades de Florida reportaron una cifra récord de casos nuevos de coronavirus el sábado, la señal más reciente de que el virus está resurgiendo en muchas partes de Estados Unidos, empañando las celebraciones del Día de la Independencia. (04.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Investigan 12 casos de violencia sexual contra niñas indígenas de Colombia Así lo aseguró este sábado la vicefiscal general colombiana, Martha Janeth Mancera, en una visita a San José del Guaviare, capital del departamento, donde dijo que ese organismo "va a dar prioridad a todos los doce casos, no solamente en los que está vinculado personal del Ejército". (04.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Bayern Múnich gana la Copa de Alemania ante el Leverkusen El Bayern Múnich conquistó la vigésima Copa de Alemania de su historia con una cómoda victoria (4-2) ante el Bayer Leverkusen. Los goles de David Alaba, Serge Gnabry y Robert Lewandowski (2) permitieron a los bávaros obtener el segundo título en su camino a obtener el ansiado 'triplete'. Tras la Bundesliga y la Copa de Alemania, el gran reto ahora será conquistar en agosto la Champions League.

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Fuerzas militares de Colombia abaten a líder del ELN El presidente de Colombia, Iván Duque, informó que las fuerzas militares abatieron a un cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) acusado de ser la mano derecha del principal líder de esa guerrilla, reconocida como la última operativa en el país. Se trata de Jhon Fredy Cortés Buritica, quien presuntamente planeó un atentado contra una escuela de cadetes en 2019. (04.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Argentina: hallan muerto a exsecretario de Cristina Fernández La policía de Argentina encontró el cuerpo sin vida de Fabián Gutiérrez, exsecretario privado de la expresidenta argentina y hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El hallazgo se produjo en El Calafate, en la austral provincia de Santa Cruz, luego de que la víctima desapareciera el jueves. Se investiga un presunto crimen pasional. (04.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) España: Confinan a 200.000 personas por nuevo brote de coronavirus La gobernación de Cataluña ha decidido confinar la comarca del Segriá, cuya capital es Lérida y donde residen unas 210.000 persona. Ante el aumento de casos de coronavirus, estarán restringidas las entradas y salidas en el territorio afectado, y se prohíben las reuniones de más de diez personas, en espacios privados y públicos. (04.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Merkel agradece a adultos mayores por su comprensión en la pandemia En su tradicional mensaje sabático, la canciller alemana, Angela Merkel, agradeció a las personas adultas mayores por su comprensión y su postura durante la pandemia. Además, pidió que se les muestre respeto y que hay que dejarles participar de la vida pública, cumpliendo con las normas básicas de higiene y distanciamiento. (04.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Corea del Norte ve "innecesario" dialogar con EE. UU. La primera viceministra de Asuntos Exteriores norcoreana Choe Son-hui calificó como "innecesario" reanudar el diálogo con EE. UU. y criticó a la Casa Blanca por utilizar "artimañas" para "acercarse" al régimen de Pionyang. "Es innecesario sentarnos a hablar con Estados Unidos, que considera el diálogo bilateral como una herramienta para manejar su crisis política", afirmó Son-hui. (04.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) América Latina supera a Europa en casos de COVID-19 Por primera vez desde el inicio de la pandemia, América Latina y el Caribe superaron el viernes a Europa en número de casos, con más de 2,7 millones de contagios declarados, mientras el virus sigue ensañándose con Estados Unidos. (03.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Ordenan evacuación de unas 75.000 personas por fuertes lluvias en Japón Las autoridades japonesas han ordenado este sábado la evacuación de unas 75.000 personas en el sudoeste del país por las fuertes lluvias que se registran en las últimas horas y que se espera se prolonguen este fin de semana. (04.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Cinco estados mexicanos vuelven al máximo riesgo de contagio La Ciudad de México se mantendrá en el semáforo epidemiológico de color naranja durante la semana del 6 al 12 de julio, mientras que cinco estados mexicanos regresarán al color rojo, de máximo riesgo de contagio del coronavirus, indicaron este viernes las autoridades de Salud. (03.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Avanza causa penal contra políticos por pacto con pandillas en El Salvador Una corte de El Salvador dio por iniciada la etapa de instrucción en la causa penal contra dos exministros y el actual alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, por supuestamente negociar favores electorales con las pandillas, informó este viernes el órgano Judicial. (03.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Perú lleva una semana con contagios a la baja Perú acumuló este viernes siete días consecutivos donde el número de pacientes recuperados de COVID-19 supera los nuevos contagios, una tendencia que ya hizo que los casos activos de coronavirus estén desde el jueves por debajo de los 100.000 infectados. (03.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Bolsonaro diluye con vetos ley que obliga a usar máscara en Brasil El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sancionó una ley sobre el uso de mascarillas en lugares públicos para enfrentar la pandemia del coronavirus, pero la diluyó al vetar los artículos que exigían su uso obligatorio en comercios, templos religiosos y escuelas. Asimismo, vetó cláusulas que obligaban a los poderes públicos a distribuir máscaras a la población más vulnerable. (03.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Ordenan arrestar a cercanos a Guaidó por oro venezolano Un total de once colaboradores del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por una cincuentena de países, fueron imputados por “traición a la patria” por la Fiscalía, que los acusa de "despojar" a Venezuela de reservas en oro almacenadas en el Banco de Inglaterra tras el fallo del Tribunal Superior Británico. (03.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Inglaterra levanta cuarentena para viajeros de 73 países El gobierno de Boris Johnson dio a conocer el listado de países o territorios a cuyos viajeros Londres no les exigirá la cuarentena de 14 días impuesta a los turistas por el coronavirus. Entre los elegidos no se encuentra ningún país de Sudamérica, ni tampoco Estados Unidos, regiones donde el COVID-19 deja una estela de muerte y colapso sanitario. (03.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) OMS advierte que ninguna vacuna contra el COVID-19 está avanzada El director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, advirtió que ninguna de las decenas de vacunas que se están investigando para frenar el avance del COVID-19, o de las 17 que están en ensayos clínicos, está lo suficientemente avanzada como para pronosticar cuándo podría empezar a producirse una inoculación eficaz y segura. (03.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Al menos 4 muertos en explosión de fábrica en Turquía Una enorme explosión sacudió a las 8.15 GMT a una fábrica de fuegos artificiales en Hendek, en la provincia de Sakarya, en el noroeste de Turquía, dejando un saldo oficial de cuatro muertos y 97 heridos. Además, hay 45 trabajadores desaparecidos. La detonación fue tan potente que se pudo escuchar a 50 kilómetros de distancia, informaron residentes. (03.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Unión Europea aprueba uso de remdesivir contra COVID-19 La Comisión Europea (CE) autorizó este viernes el uso del fármaco Remdesivir para tratar el coronavirus, después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) recomendara la semana pasada dar luz verde a la comercialización de la medicina. (03.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) El gestor de la desescalada en Francia, Jean Castex, nuevo primer ministro El conservador Jean Castex será el nuevo primer ministro de Francia, después de que el presidente, Emmanuel Macron, lo designara para sustituir a Édouard Philippe al frente del gabinete, informó el Palacio del Elíseo. Castex era el encargado hasta ahora de gestionar la desescalada del confinamiento por la crisis del coronavirus. (03.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Denuncian a excanciller brasileño y su hija por lavar sobornos de Odebrecht La Fiscalía brasileña denunció al excanciller y actual senador José Serra, y a su hija, por el presunto blanqueo trasnacional de capitales, entre 2006 y 2014, de sobornos pagados por Odebrecht. La querella fue presentada por los fiscales de la operación Lava Jato, que investigan desde 2014 los millonarios desvíos destapados en la petrolera estatal Petrobras (03.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Nuevo récord de contagios en Estados Unidos Estados Unidos registró más de 53.000 nuevos casos de COVID-19 en 24 horas, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, un nuevo récord para un día, a medida que las infecciones aumentan en todo el país (02.07.2020).

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Fiscalía de México: juzgado que liberó a implicado en caso Ayotzinapa fue sobornado La Fiscalía General de la República (FGR) de México dijo que el personal del juzgado que liberó a un implicado -en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa- fue sobornado con varios millones de pesos (02.07.2020).

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Servicios fúnebres colapsados en Bolivia Los servicios funerarios de Cochabamba se hallaban al borde del colapso y los cadáveres se acumulaban para ser cremados o enterrados por el rápido ascenso de los contagios del nuevo coronavirus en una de las ciudades más castigadas por la pandemia en Bolivia (02.07.2020).

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Gobierno de Maduro arremete contra el Reino Unido por el oro Venezuela calificó como un "delito de exterminio" que el juez Nigel Teare, del Tribunal Superior británico, haya negado al Gobierno de Nicolás Maduro el acceso al oro que el país sudamericano tiene depositado en el Banco de Inglaterra (BOE, por sus siglas en inglés) (02.07.2020).

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Justicia de Colombia ordena suspender actividades militares estadounidenses Un Tribunal ordenó al presidente colombiano, Iván Duque, suspender las actividades de una brigada del Ejército estadounidense que llegó en junio para sumarse a la lucha contra el narcotráfico, al dictaminar a favor de un recurso de amparo presentado por un grupo de congresistas (02.07.2020).

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Trump apuesta por un "muro virtual" para vigilar parte de la frontera con México El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció que erigirá además del muro físico -que ha prometido construir en la frontera con México- una barrera "virtual", gracias a un contrato que suscribió con una empresa de tecnología de California que usará inteligencia artificial para detectar cualquier paso ilegal entre ambos países (02.07.2020).

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) A los 93 años fallece Ángela Jeria, madre de Michelle Bachelet Ángela Jeria, madre de la expresidenta de Chile y actual alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet, falleció a los 93 años en el hospital de la Fuerza Aérea de Chile. Jeria, que fue torturada durante la dictadura militar, vivió exiliada en Australia, la URSS y Alemania Oriental. Durante el primer gobierno de Bachelet, Jeria cumplió el rol de "primera dama". (02.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Venezuela decide suspender expulsión de embajadora de la UE Venezuela decidió dar pie atrás en su decisión de expulsar a la Jefa de la Delegación de la Unión Europea en Caracas, tras coincidir con el bloque en "la necesidad de mantener el marco de las relaciones diplomáticas". La información fue entregada a través de un comunicado presentado por ambas partes. (02.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Tasa de desempleo en EE.UU. cae del 13,3 al 11,1 por ciento El Departamento de Trabajo de Estados Unidos entregó las cifras de desempleo de la principal potencia económica del planeta, las que en junio fueron de un 11,1 por ciento, por debajo del 13,3 por ciento registrado en mayo. Esto refleja los efectos de la reapertura gradual de la economía, golpeada duramente por la pandemia del nuevo coronavirus. (02.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Presidente de Honduras vence al coronavirus y recibe el alta El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, recibió el alta médica, tras estar más de dos semanas hospitalizado por COVID-19. El mandatario estaba internado en el Hospital Militar de Tegucigalpa desde el pasado 16 de junio, y aseguró haber sentido que estuvo “entre la vida y la muerte”. Ahora seguirá en aislamiento en su residencia. (02.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Gran preocupación por misteriosa muerte de cientos de elefantes en Botsuana Conservacionistas y científicos están intrigados por la misteriosa muerte de al menos 275 elefantes en el delta del Okavango, en el norte de Botsuana, informaron las autoridades. Los decesos, que en cambio los conservacionistas cifran en más de 300, han ocurrido sin violencia y sin que se hayan podido atribuir a ningún veneno conocido o enfermedad. (02.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Más de 120 muertos en avalancha en mina de jade birmana Más de 120 mineros murieron en un deslizamiento de terreno en una mina de jade en el norte de Birmania, cerca de la frontera con China, en una de las peores catástrofes de este tipo en los últimos años. Los mineros "fueron arrastrados por un torrente de barro provocado por fuertes lluvias", señalaron los bomberos en Facebook. "El balance es hasta ahora de 126" muertos, agregaron. (02.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Justicia británica abre a Guaidó acceso al oro de Venezuela Un juez británico dio la razón el jueves al líder opositor Juan Guaidó, impidiendo que 31 toneladas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra sean recuperadas por el gobierno de Nicolás Maduro, quien anunció que apelará la decisión. El juez Nigel Teare argumentó que "el gobierno británico reconoce al señor Guaidó como presidente constitucional interino de Venezuela" . (02.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Putin agradece apoyo en referéndum Vladimir Putin agradeció este jueves a los rusos su "apoyo y confianza" un día después de la votación en la cual aprobaron una gran reforma de la Constitución que, entre otras cosas, lo autoriza a mantenerse potencialmente en el poder hasta 2036. Aseguró en un discurso que la reforma ofrecerá una "estabilidad interna y de tiempo para reformar al país y todas sus instituciones". (02.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Johnson aboga por no quitar estatua de Cecil Rhodes El primer ministro británico, Boris Johnson, opinó que la estatua del colonialista del siglo XIX Cecil Rhodes no debería ser quitada de un recinto de la Uiversidad de Oxford, porque sería como un intento de editar la historia. "Estoy a favor de que la gente entienda nuestro pasado, con todas sus imperfecciones", dijo al Evening Standard. (02.06.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Pandemia deja más de 60.000 muertos en Brasil Brasil registró 1.016 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el número total de muertes a 60.610, informó el Ministerio de Salud este miércoles (01.07.2020).

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Ataque en centro de rehabilitación de Guanajuato deja 24 muertos Varios hombres armados irrumpieron el miércoles en un centro de rehabilitación no registrado en el centro de México y comenzaron a disparar, provocando la muerte de 24 personas y heridas a siete. (01.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Estados Unidos registra casi 53.000 casos de COVID-19 en un día Estados Unidos registró al menos 52.898 nuevas infecciones de coronavirus en 24 horas, una cifra récord desde el inicio de la pandemia, según el cómputo a las 20:30 horas locales del miércoles realizado por la Universidad Johns Hopkins. (01.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Expresidente de Panamá otra vez investigado por corrupción El expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien ya fue juzgado por un caso de espionaje político tras ser extraditado por Estados Unidos, deberá encarar un nuevo caso por presunta corrupción, afirmó este miércoles uno de sus abogados. (01.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Costa Rica retrocede en su reapertura tras récord de contagios Costa Rica contabilizó otros 294 casos de COVID-19 con lo que rompió de nuevo su récord diario, lo que obligará a un cierre de actividades económicas en el área metropolitana, donde se concentra la mayoría de nuevos contagios, informó el gobierno este miércoles (01.07.2020).

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Alemania asume presidencia de la EU y advierte a Reino Unido La presidencia rotatoria de la Unión Europea quedó en manos de Alemania. Su canciller, Angela Merkel, aprovechó un discurso en el Parlamento alemán para lanzar una advertencia sobre el “brexit”, señalando que existe un riesgo real de que no haya acuerdo, un escenario que debilitaría aún más una economía ya muy golpeada por la pandemia del coronavirus. (01.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Abrumadora mayoría aprueba reformas propuestas por Putin Los primeros resultados del referéndum realizado en Rusia para modificar la Constitución mostraban una abrumadora mayoría a favor de las enmiendas que permitirían al presidente, Vladimir Putin permanecer en el Kremlin más allá de 2024, cuando expira su actual mandato. El 76,4 por ciento de los electores dio el “sí” a la propuesta. (01.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Etiopía: protestas por asesinato de músico dejan 81 muertos El asesinato de un conocido cantante desató una ola de protestas en Etiopía, donde las autoridades reconocieron que al menos 81 personas han pedido la vida y un número indeterminado ha quedado herido. El músico Haacaaluu Hundeessaa, de 34 años y de la etnia oromo, fue tiroteado la noche del lunes, en un ataque que la policía considera un crimen por encargo. (01.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Economía chilena se desploma: cae un 15,3 por ciento en mayo Los efectos del coronavirus se dejaron sentir en la economía de Chile, según datos entregados por el Banco Central. De acuerdo con esta entidad, el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) se desplomó un 15,3 por ciento en el mes de mayo, mes en el que comenzó la cuarentena en Santiago. Se trata de la peor cifra mensual desde que se tienen registros. (01.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Sector privado crea 2,36 millones de empleos en EE.UU. Las industrias golpeadas por la pandemia del nuevo coronavirus mostraron signos de vida en junio, contratando a 2,4 millones de nuevos trabajadores, aseguró la firma de servicios de nóminas ADP. Si se suman a las tres millones de contrataciones en mayo, más de cinco millones de personas volvieron al trabajo del total de 20 millones que perdieron sus puestos en marzo y abril. (01.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Reapertura de frontera entre España y Portugal El rey de España, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, y el primer ministro luso, António Costa, protagonizaron en Badajoz un acto simbólico por la reapertura de las fronteras entre sus países, cerradas desde el pasado 17 de marzo a consecuencia de la pandemia de coronavirus. Además hubo un acto en la localidad portuguesa de Elvas. (01.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Murió el hermano de Benedicto XVI Georg Ratzinger, el hermano mayor de Benedicto XVI, falleció en Baviera (Alemania) a la edad de 96 años. Había sido visitado en su lecho de enfermo hace más de dos semanas por el Papa emérito, indicaron este miércoles fuentes de El Vaticano. (01.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Numerosos manifestantes detenidos en Hong Kong La policía de Hong Kong afirmó que detuvo a por lo menos 180 personas, incluyendo siete bajo la nueva ley de seguridad nacional, luego de que miles de manifestantes desafiaran este miércoles la prohibición de marchar en el aniversario de la devolución del territorio a China. Según la policía, hay siete arrestados "sospechosos de haber violado la ley de seguridad nacional". (01.07.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Brasil y Estados Unidos siguen como epicentro mundial de la pandemia Estados Unidos y Brasil, los dos países más castigados en el mundo por el COVID-19, cerraron el mes de junio con un acumulado conjunto de más de 4 millones de contagios y casi 187.000 fallecidos por COVID-19, lo que los mantiene este martes en el epicentro de la pandemia. (30.06.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Perú levanta cuarentena con 285.213 contagios y 9.677 muertos El gobierno de Perú puso fin este martes a una cuarentena nacional de 107 días, con 285.213 contagios acumulados de COVID-19 y 9.677 fallecidos, mientras alista un nuevo paquete de medidas para continuar con la reactivación económica. (30.06.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Aeroméxico pide acogerse a ley de quiebras de EE. UU. Aeroméxico, la principal aerolínea de México y una de las mayores de Latinoamérica, informó este martes que se acogió a la ley de bancarrota de Estados Unidos para reestructurar su deuda debido al "impacto sin precedentes" de la pandemia de COVID-19 en su sector. (30.06.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Dimite ministro Educación de Brasil por entregar falso currículum El ministro de Educación designado por el presidente brasileño Jair Bolsonaro, Carlos Alberto Decotelli, dimitió este martes antes de haber asumido, por mentir en su curriculum académico. (30.06.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Incendio en una clínica de Teherán causa al menos 19 muertos Al menos 19 personas murieron este martes al explotar una bombona de gas en una clínica del norte de Teherán, lo que provocó un gran incendio que afectó a varios inmuebles. Algunas de las víctimas se encontraban en las plantas superiores y eran pacientes que iban a ser operados o sus acompañantes, informaron los bomberos. (30.06.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Emilio Lozoya, Exdirector de Pemex, acepta ser extraditado a México Emilio Lozoya, quien se desempeñaba como director de Petróleos Mexicanos (Pexmex), había sido detenido el pasado 12 de febrero en Málaga. Es el funcionario mexicano de mayor nivel que ha sido involucrado en los sobornos que habría pagado la empresa brasileña Odebrecht a cambio de futuros contratos públicos. Lozoya aceptó ser extraditado de España a México para seguir la investigación. (30.06.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Airbus suprimirá 15.000 puestos de trabajo en todo el mundo El constructor aeronáutico Airbus anunció un plan de recortes de plantilla para hacer frente a la caída de la actividad por la crisis sanitaria del coronavirus, que prevé la supresión de 15.000 puestos de trabajo, la mayor parte de ellos en Europa. La empresa justificó la medida por una disminución de la actividad de la aviación comercial de casi el 40 % en los últimos meses. (30.06.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Presidente del Schalke 04 renuncia tras presión de los hinchas El presidente del Consejo de Vigilancia del Schalke 04, Clemens Tönnies, renunció a todos sus cargos en el club en medio de la presión de grupos de hinchas y por el debate surgido tras un brote de coronavirus en el matadero que lleva su apellido, de su propiedad y el más grande de Alemania. (30.06.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Conferencia en apoyo a sirios se comprometió con 6.900 millones de euros La cuarta conferencia de Bruselas coorganizada por la Unión Europea y la ONU reunió compromisos de la comunidad internacional en apoyo a los sirios y los países que los acogen por valor de 6.900 millones de euros para 2020 y 2021. La UE detalló al término de la conferencia que 4.900 millones de euros serán asignados para 2020 y 2.000 millones de euros para 2021. (30.06.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Alemania disolverá parte de sus fuerzas militares para combatir la extrema derecha La medida anunciada por la ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, llega en respuesta a diversas investigaciones que involucran a algunos miembros de las Mando de Fuerzas Especiales (KSK), por sus vínculos con organizaciones extremistas de derecha y de ocultamiento de armamento militar. (30.06.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) China promulga su ley de seguridad en Hong Kong La ley china de seguridad nacional para Hong Kong, que contempla penas de cadena perpetua, entrará hoy en vigor tras ser aprobada por el Legislativo de China y ratificada por el presidente del país, Xi Jinping. La jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, reveló que se crearán "unidades" en la Policía y en el Departamento de Justicia para hacer cumplir la nueva ley. (30.06.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) El rey belga expresa "pesar" al Congo por pasado colonial El rey Felipe de Bélgica expresó este martes "su más profundo pesar por las heridas" infligidas durante el período colonial en el Congo, en una declaración inédita. "Deseo expresar mi más profundo pesar por estas heridas del pasado, cuyo dolor se ha reavivado por las discriminaciones aún presentes en nuestras sociedades", escribió al presidente de la República Democrática del Congo. (30.06.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Descubren un virus de gripe porcina propicio para nueva pandemia Investigadores descubrieron en China una nueva cepa del virus de la gripe porcina con todas las características capaces de causar una futura pandemia, según un estudio publicado en la revista científica estadounidense PNAS. El G4 desciende genéticamente de la cepa H1N1 que causó una pandemia en 2009. (30.06.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) China ratifica polémica ley de seguridad, según medios El Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) de China ratificó este martes la controvertida ley de seguridad de Hong Kong, informaron los medios hongkoneses. (30.06.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Brasil confirma otras 692 muertes y llega a 1,36 millones de casos Brasil registró 692 muertes por el nuevo coronavirus en el último día, con lo que el balance total de víctimas subió hasta los 58.314, mientras que el número de casos ya sobrepasa los 1,36 millones de infectados, informó este lunes el Gobierno. (29.06.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Merkel y Macron piden acuerdo para reactivar la UE en julio Angela Merkel y Emmanuel Macron exhortaron el lunes a los países europeos, en particular a los "frugales", a alcanzar en la cumbre europea de julio un acuerdo para reactivar la Unión Europea (UE), debilitada por la pandemia de coronavirus. (29.06.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Cirque du Soleil se declara en quiebra El Cirque du Soleil, una de las empresas de espectáculos más conocidas del mundo, se declaró en quiebra este lunes (29.06.2020) debido al impacto de la pandemia del coronavirus, mientras los principales inversores de la compañía presentaron un plan de reestructuración de sus deudas, que superan los 900 millones de dólares.

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Venezuela expulsa a embajadora de la Unión Europea El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes su decisión de expulsar del país a la embajadora de la Unión Europea (UE), Isabel Brilhante Pedrosa, en las próximas 72 horas. (29.06.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Michelle Bachelet sobre anexión de Cisjordania: "Es ilegal. Punto" La alta comisaria de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, le pidió a Israel que no anexione territorios palestinos. "Cualquier anexión. Sea el 30% de Cisjordania o un 5%. Insto a Israel a que escuche a sus exdirigentes y generales, así como a las múltiples voces en todo ell mundo que le advierten de no proseguir por este peligroso camino", manifestó Bachelet. (29.06.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) La UE agrega a 11 funcionarios venezolanos a su lista de sancionados La Unión Europea (UE) agregó a once funcionarios venezolanos a la lista de las personas sujetas a medidas restrictivas por su papel en los actos y decisiones contra la democracia y el Estado de derecho en Venezuela. Entre los venezolanos incluidos, se encuentra Luis Parra, quien disputó la presidencia del parlamento de mayoría opositora a Juan Guaidó en enero. (29.06.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Cierran la central nuclear más antigua de Francia Francia dio inicio al apagado del segundo y último reactor de su central nuclear más antigua, ubicada en Fessenheim, al este del país, en la región de Alsacia. El primero de los reactores fue desconectado el 22 de febrero. Después, la evacuación del combustible usado se llevará a cabo de aquí al verano de 2023. El desmantelamiento propiamente dicho durará hasta 2040, como muy pronto. (29.06.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) China restrigirá las visas de estadounidenses por tema Hong Kong La cancillería china anunció restricciones de visados a ciudadanos estadounidenses que muestren una "conducta ofensiva" en relación a los asuntos de Hong Kong, ante la próxima aprobación de una ley de seguridad para el territorio semiautónomo. No se aportó ningún detalle adicional al respecto ni especificó si ya se han identificado a personas susceptibles de ser sancionadas. (29.06.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Alemania investiga a 30 mil sospechoso de integrar red de pedofilia El ministro de Justicia de la región Renania del Norte- Westfalia (oeste), Peter Beisenbach, anunció que se encuentran investigando a unas 30.000 personas sospechosas de realizar actividades pedófilas en internet, uno de los mayores casos de este tipo en Alemania, que debate endurecer las penas contra los autores (29.06.2020).

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Ex primer ministro francés Fillon, condenado a 5 años de cárcel El ex primer ministro François Fillon fue condenado este lunes a cinco años de cárcel, dos en firme, por un caso de empleos ficticios que empañó la campaña presidencial del candidato de la derecha en 2017. A esta condena de cárcel se suma una multa de 375.000 euros (423.000 dólares) y una pena de inhabilitación a cargos públicos por diez años. (29.06.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Exigen renuncia del presidente de México con caravana de autos Centenares de automóviles recorrieron la Ciudad de México el domingo para exigir la renuncia del presidente Andrés López Obrador, en una nueva convocatoria de grupos opositores que rechazan sus políticas y su gestión de la pandemia de coronavirus. (28.06.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Autor de tiroteo en almacén de Walmart era un exempleado El autor del tiroteo contra un almacén de Walmart en el norte de California había sido despedido de su empleo en ese lugar el año pasado, informaron el domingo las autoridades que investigan el suceso, que dejó dos muertos y cuatro heridos. (28.06.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Brasil sumó 552 muertes por COVID-19 este domingo, menor número en 21 días Brasil registró 552 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el total de víctimas ascendió hasta 57.622 desde el primer caso de la enfermedad hace cuatro meses, pero el número de óbitos este domingo fue el menor para un día en los últimos 21 días, informó el Gobierno. (28.06.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Perú llega a casi 280.000 casos y más de 9.300 muertes Perú llegó este domingo a casi 280.000 casos detectados y más de 9.300 muertos por la epidemia de la COVID-19, que mantiene un lento descenso en el país andino, el sexto en el mundo y segundo en Latinoamérica con más infectados. (28.06.2020)

La semana en imágenes (del 29 de junio al 05 de julio de 2020) Filipinas: 14 pescadores perdidos en altamar tras impactar con buque chino La Guarda Costera de Filipinas busca a 14 pescadores filipinos que desaparecieron la víspera en el Mar de China Meridional después de que su embarcación colisionara este domingo con un buque de carga chino en la costa de Mindoro. (28.06.2020)



