Perú: ¿Es la destitución de Vizcarra inconstitucional?

A pesar de las restricciones por la pandemia del nuevo coronavirus, miles de peruanos salieron a las calles de todo el país para manifestarse en contra de la destitución de Martín Vizcarra de la presidencia de Perú. La decisión fue ejecutada por el Parlamento mediante un mecanismo de la Constitución que logró remover al jefe de Estado por "incapacidad moral”, a cinco meses de las elecciones generales.

Las razones de la vacancia presidencial fueron los presuntos sobornos que habría recibido el ahora exmandatario para autorizar obras públicas en la región sureña de Moquegua, donde fue gobernador entre 2011 y 2014. El monto total sería de unos 650.000 dólares, de empresas investigadas por aparentemente integrar una red de concertaciones y pagos ilícitos, conocida como el "Club de la Construcción”. Dichas acusaciones son negadas por Vizcarra.

El Parlamento de 130 congresistas llegó a reunir 105 votos, superando el mínimo reglamentado de 87 para destituir a un presidente. Vizcarra, quien asumió la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018, gobernaba sin vicepresidentes. Por ese motivo, según la Constitución, quien asume el cargo por sucesión es el presidente del Congreso. Entonces, ¿por qué hablan algunos analistas de un golpe de Estado encubierto o institucional?

¿Qué dice la ley al respecto?

De acuerdo con el artículo 113 de la Constitución Política del Perú, las causales para vacar a un presidente se dan por muerte, permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, aceptación de una renuncia, salir de territorio nacional sin permiso y no regresar en el plazo fijado y destitución tras haber sido sancionado por infracciones mencionadas en el artículo 117. Pero precisamente en el artículo 117 sobre la inmunidad presidencial se establece que el presidente solo puede ser acusado durante su período por traición a la patria, por impedir las elecciones, por disolver el Congreso, impedir su reunión y funcionamiento, así como el de los organismos electorales.

"Queda claro que ha sido una destitución inconstitucional. Solo han sumado técnicamente los votos en el Parlamento, que son por las acusaciones de supuestos actos de corrupción. Sin embargo, en la Constitución, solo se puede vacar por causales determinadas y objetivas. La incapacidad moral es imposible de probar objetivamente. Con esto se han roto 20 años de democracia continua en Perú”, explica a DW Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

"El Parlamento ha destituido al presidente por una falta que no está contemplada en la Constitución, sin siquiera permitir que se haga un proceso judicial o discutir una suspensión por el proceso judicial, que no existe, porque aún está en etapa de investigación de preparación fiscal preliminar. Los delitos no pueden ser perseguidos durante su mandato. De modo que lo que ha hecho el Congreso es inconstitucional”, comenta desde Lima a DW la jurista y periodista peruana Rosa María Palacios.

Desde 2016 hubo cuatro intentos de vacancia, tres no prosperaron y el último sí. Y esto sentaría un mal precedente para el futuro: "Si uno interpreta que a partir de ahora dos tercios de los congresistas pueden votar que el presidente es un inmoral, entonces ya no sirve de nada el artículo 117. ¿Para qué sería necesario ese artículo si todo se puede hacer a través de la vacancia por incapacidad moral? No tendría mucho sentido. ¿Qué cosa es inmoral para el Congreso? No lo sabemos, porque no está definido”, señala el politólogo Alonso Gurmendi, de la Universidad del Pacífico.

Estrategia política

Sin embargo, si esta destitución exprés es calificada como inconstitucional por diversos analistas, llama la atención que Vizcarra acepte la decisión y termine abandonando el Palacio de Gobierno. Ante ello, la periodista Palacios cree que "primó una estrategia más política que jurídica para construir una posibilidad de cara a las elecciones del 2026. De acuerdo a varias informaciones que tenemos aquí, Vizcarra no quería aparecer ante el pueblo peruano como una persona que se aferraba al poder”.

Martín Vizcarra salió con un valioso capital político.

De esa misma manera interpreta Tuesta el comportamiento de Vizcarra, pues de ese modo sale victimizado y agredido por un Congreso que la gente odia: "Los 105 votos a favor de la vacancia es algo que no es fácil de eludir; Vizcarra habría valorado dar una batalla institucional acompañado de la gente, pero no tenía muchos instrumentos. Quizá haya decidido mejor armar un partido propio y regresar al 2026. Se ha ido con un capital político”.

En las últimas encuestas, Vizcarra tenía alrededor de 60% de aprobación, mientras que el Parlamento apenas 15%. El ahora expresidente se ha allanado a las investigaciones y tras el pedido de la Fiscalía, el Poder Judicial ha pedido impedimento de salida del país por 18 meses. Pese a su popularidad, los expertos consultados por DW creen que se debe investigar a Vizcarra. "La gente que está en las calles sí pide que lo investiguen, pero esto tenía que ocurrir después de terminar su mandato”, comenta Gurmendi desde Londres.

La última palabra

Ahora, la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional (TCT), que evaluará el 18 de noviembre el recurso interpuesto por Martín Vizcarra. El máximo órgano de interpretación de la Carta Magna en Perú delimitará la causal de incapacidad moral permanente usada por el Parlamento.

Organizaciones como la Organización de Estados Americanos (OEA), respaldada por distintos Gobiernos de la región, han expresado su profunda preocupación por la crisis política en el país andino y ha pedido al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre la legalidad y legitimidad de la decisión adoptada por el Parlamento. Por su parte, Human Rights Watch pidió a la OEA convocar a consejo permanente. El organismo internacional consideró que la vacancia presidencial de Martín Vizcarra representa "una grave amenaza al estado de derecho”.

Las protestas no amainan.

Mientras tanto, al parecer, "la gente seguirá protestando multitudinariamente en las calles y eso es lo que este gobierno de Merino no entiende”, dice Palacios, quien ve dos posibles escenarios: "Que el TC declare la nulidad de todo lo actuado y Vizcarra regrese, o que se llegue a una negociación política. Luego de esa resolución del TC, si se decide que Merino renuncie, se podría elegir a otro presidente entre los parlamentarios que no hayan votado por la moción de vacancia y que no estén entre los 68 congresistas investigados por diversos delitos”.

El experto Gurmendi también se muestra de acuerdo con la alternativa de que Merino renuncie y la presidencia sea tomada por un independiente, "con el propósito de ser un gobierno de transición cuyo único fin sea llegar a las próximas elecciones, sin reformas radicales, respetando la reforma universitaria que, por intereses personales de los congresistas dueños de universidades privadas, está en peligro”. El politólogo Tuesta ve difícil que se restituya a Vizcarra y cree que se podría actuar sobre los hechos ya consumados: "Pero quizás, y eso es lo que esperamos todos, el TC dé un contenido distinto sobre el artículo 113. Deben pronunciarse sobre una situación que puede repetirse si mantenemos así ese artículo: un presidente sin representación o con minoría en el Parlamento puede ser vacado por cualquier razón”.