Con ayuda de luz infrarroja se puede ver un rostro de mujer detrás de la pintura que fue hecho, sin duda, por Magritte, según expertos. No se ha podido confirmar la identidad de la modelo, pero tiene un gran parecido a Georgette, la mujer y musa del artista. Es probable que Magritte haya repintado el lienzo porque no tenía dinero y no podía comprar otros nuevos.