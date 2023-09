¿Peligra el rendimiento de Alemania en los Juegos Olímpicos?

La importancia de las medallas en campeonatos internacionales y juegos olímpicos se está debatiendo por estos días en el ámbito del deporte alemán. Tras la presentación del plan de presupuesto del Gobierno para 2024, se prevén recortes en el fomento a los deportes de élite, justamente un año antes de los Juegos Olímpicos en París.

En concreto, se trata de cuatro millones de euros que ya no estarían a disposición de los institutos de fomento estatal FES e IAT, considerados los "artífices del medallero” olímpico alemán. El presupuesto conjunto de ambos se reduciría un 19 por ciento, de un 21,2, a 17,2 millones de euros.

Los representantes de asociaciones deportivas, atletas, así como entrenadoras y entrenadores, y, por supuesto, los trabajadores del Instituto de Investigación y Desarrollo de Equipamiento Deportivo (FES) y del Instituto de Ciencias Aplicadas al Entrenamiento (IAT) ven esos recortes como una señal nefasta. "Si se corta con un hacha político-deportiva al IAT y al FES, entonces se está aplicando el hacha a todo el sistema del deporte alemán”, critica Michael Hölz, presidente de la Asociación Alemana de Surf sobre Nieve (SVD). La influencia positiva del FES es inmensa, sobre todo, en los deportes invernales. Ese instituto tuvo que ver con 21 de las 27 medallas ganadas por el equipo olímpico alemán en 2022, en Pekín. "Somos tan buenos que la competencia trata, año tras año, de volver más lentos a nuestros trineos a través de cambios en los reglamentos. Y cada año tenemos que volver a pensar cómo equilibrar eso”, dice a DW Francesco Friedrich, cuádruple campeón de bobsled. "Si no contamos con todas las posibilidades y los recursos económicos, todo se volverá difícil en los próximos años”, advierte.

Pero no sólo se ven afectados los deportes de invierno, para los cuales se celebrarán los próximos Juegos Olímpicos de 2026 en Milán y Cortina d'Ampezzo, sino también los deportes de verano, a los que no les queda mucho tiempo hasta los Juegos Olímpicos de 2024 en París. "La tecnología cuenta mucho en nuestro deporte", afirma la ciclista de pista Emma Hinze, que ganó la plata olímpica en el sprint por equipos de 2021 en Tokio y se proclamó campeona del mundo en 2023. "Todo comienza con los deportistas jóvenes, con la entrega de bicicletas. Mis padres no habrían podido permitirse el lujo de comprar una bicicleta así", explica.

La campaña "El deporte es valor agregado”

La Asociación Alemana de Deporte Olímpico (DOSB), que agrupa a las asociaciones deportivas, ya reaccionó a los planes de recortes con la campaña "El deporte es valor agregado”. "El deporte aporta un valor agregado indispensable a nuestra sociedad. Querer recortarle los recursos para el año olímpico 2024 envía una señal totalmente equivocada a todos los atletas, entrenadores y a quienes respaldan el deporte”, señaló el presidente del DOSB, Thomas Weikert, en un comunicado de la asociación.

Alta tecnología en bobsled de dos: Francesco Friedrich y Thorsten Margis ganaron oro olímpico en Pekín 2022. Imagen: Alex Pantling/Getty Images

Pero la reducción de cuatro millones de euros que afectaría al FES y al IAT es solo una parte de los planeados recortes. El presupuesto para el deporte del Ministerio alemán del Interior se reducirá en cerca de un 10 por ciento, de unos 303 millones de euros a cerca de 276 millones. Eso afectará, según el DOSB, la financiación de importantes medidas de entrenamiento antes de París, así como el pago al personal de deporte de alto rendimiento en las asociaciones. A todo esto, esos honorarios ya son, en diversas áreas, mucho más bajos que los que se pagan a la competencia.

Fuga de entrenadores y cancelaciones de proyectos

Si los recortes se aplican como está planeado, ambos institutos deberán despedir a trabajadores y cancelar proyectos. Un reciente proyecto del IAT para mujeres en el deporte de alto rendimiento, por ejemplo, ya no tendría futuro. Se trata de investigaciones sobre la influencia de la menstruación y del ciclo femenino en la capacidad de rendimiento de las deportistas. "El objetivo era, en realidad, ampliar el proyecto, ya que, junto con colaboradores de universidades constatamos que existe una gran demanda de estudiar el tema”, dijo el director del IAT, Marc-Oliver Löw, a DW. Es un tema "relevante para toda la sociedad, y tener que discutir ahora sobre eso duele”, agregó.

Al menos, las protestas provenientes del ámbito deportivo en Alemania se hicieron oír y fueron percibidas por el Ministerio del Interior, lo cual, probablemente, surta efecto. Según Löw, se puede hablar, con cautela, de una señal positiva acerca de que ese ministerio está reevaluando el plan de recortes. Pero si eso, en definitiva, conducirá a que estos no sean tan drásticos, está por verse. Y, si se diera marcha atrás, eso llegaría demasiado tarde para algunos empleados del FES y del IAT, que ya están buscando otras alternativas de trabajo debido a la incertidumbre laboral en el futuro.

(cp/ers)