Película chilena "Blanco en blanco" gana festival de Toulouse

Berlinale 2020: la pasión por el cine

Sigourney Weaver, en la alfombra roja

La película "My Salinger Year", del director canadiense Philippe Falardeau, abrió el festival internacional de cine de Berlín. Con Margaret Qualley («Once Upon a Time in Hollywood») y Sigourney Weaver en los papeles estelares. La cinta es exhibida fuera de competencia en la Berlinale, donde se podrán ver cerca de 340 producciones hasta el 1 de marzo.