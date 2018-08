Pekín niega que Google regrese a China con buscador censurado

Medios oficiales chinos negaron que Google vaya a lanzar un buscador censurado en el país asiático. El miércoles (01.08.2018), el portal de noticias "The Intercept" publicó que Google está diseñando una aplicación de Android que cumpliría con la estricta censura de China. "The New York Times" confirmó esa información de fuentes conocedoras de los planes de la empresa estadounidense.

La aplicación, que se llamaría "Dragonfly", fue mostrada al Gobierno chino y podría lanzarse en los próximos meses si es aprobada por Pekín, señalaron estos medios.

Sin embargo, un diario estatal chino negó esas informaciones. "Merece la pena mencionar que desde el año pasado ha habido rumores del posible regreso de Google a China", apunta el "China Securities Daily", que pertenece al órgano de vigilancia de la seguridad estatal. "El regreso de Google a China no es cierto", señala.

Google se retiró de China en 2010

El gigante de Internet se retiró de China en 2010 en respuesta a la censura impuesta por el Gobierno del país asiático. Pero recientemente hizo varias incursiones en el mercado chino, lanzando un juego y abriendo un centro de inteligencia artificial. China es el mayor mercado digital del mundo, con 772 millones de usuarios de Internet.

En un comunicado, Google explicó que funciona con varias apps en China, como su servicio de traducción (Google Translate) o files Go, que trabaja con desarrolladores chinos y que invirtió en compañías chinas como el minorista digital JD.com. "Pero no comentamos especulaciones sobre planes futuros", señaló.

Defensores de DD.HH. se muestran preocupados

Grupos defensores de los derechos humanos se mostraron preocupados por las informaciones. Consideran que si Google se pliega a la censura de Pekín, sería un duro golpe para la ya de por sí escasa libertad de expresión en China y daría al Gobierno la posibilidad de acceder a los datos de los usuarios.

China no sólo censura a Google sino también a redes sociales como Facebook, Twitter o YouTube, la app de mensajería WhatsApp y medios como "The New York Times" o "The Wall Street Journal".

VT (dpa, dlf)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |