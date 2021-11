Pedro Castillo defiende su gestión a los cien días de gobierno

El presidente de Perú, Pedro Castillo, esgrimió este miércoles (10.11.2021) la vacunación y la recuperación económica como los grandes logros de sus primeros cien días de gobierno. En un discurso televisado a nivel nacional, Castillo ensalzó su gestión, marcada hasta ahora por los silencios, las ambigüedades y las contramarchas que han alimentado la voracidad de una oposición que controla el Parlamento con mayoría y cuyos sectores más extremistas no aceptan todavía los resultados electorales y amenazan con destituirlo por haber interferido en los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas

A esos sectores de ultraderecha, que este miércoles han convocado una manifestación en Lima para exigir su destitución, el mandatario se dirigió explícitamente para recriminarles su actitud. "Con poca vergüenza un sector me dice que no he hecho nada, cuando ellos en 200 años se dedicaron a robarle a nuestro país y no hicieron nada por la patria. Hoy quieren que un campesino resuelva en 100 días los problemas del país", dijo Castillo.

Asimismo, el presidente reiteró su ambición de lograr una Asamblea Constituyente que reemplace la Constitución vigente desde 1993 y de una reforma tributaria que permitirá al Gobierno aumentar su recaudación en unos 12.000 millones de soles (unos 3.000 millones de dólares) "de las personas y empresas que más tienen, sin afectar a los emprendedores y la clase media".

Castillo también sorprendió al anunciar para diciembre una subida del 7,5% del salario mínimo, que pasaría de 930 soles a 1.000 soles (de 231 a 250 dólares), así como la puesta en venta del avión presidencial, en un calco de la frustrada iniciativa de su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien aún no halla comprador para el suyo. Antes de eso, el mandatario había anunciado un proyecto de ley para prohibir que los funcionarios viajen al extranjero en primera clase.

La subsecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman, se reunió en Lima con media docena de activistas de la comunidad LGBT, en su primera jornada de actividades en Perú tras llegar desde Uruguay. Es el cargo más importante de Estados Unidos que llega al país desde que asumió el poder Pedro Castillo. Por ahora, ni el gobierno peruano ni la embajada han confirmado si Castillo recibirá a la número dos de la diplomacia estadounidense, quien el jueves culmina su visita a Lima.

