Paula Abdul demanda a Nigel Lythgoe por agresión sexual

La cantante de EE. UU. acusó directamente al productor de los programas ‘American Idol’ y ‘So You Think You Can Dance’.

La artista Paula Abdul, ganadora de un premio Grammy y estrella de la televisión en Estados Unidos, acusó de agresión sexual a un productor del concurso American Idol, de acuerdo con una demanda presentada en California, según trascendió este sábado (30.12.2023).

Abdul, cuyo álbum Forever Your Girl -de 1988- fue en su momento el debut más exitoso de la historia, señaló a Nigel Lythgoe, un productor de American Idol de haberla agredido sexualmente en dos ocasiones.

El productor inglés, también jurado del concurso televisado de baile So You Think You Can Dance, negó las acusaciones, reportaron medios locales.

En su denuncia, la cantante de 61 años dijo haber sido acosada por Lythgoe y por otros directivos de American Idol, del que ella misma fue jurado de 2002 a 2009.

Según la demanda, la artista habría sido víctima de discriminación en términos de salario, y agrega que "fue objeto de constantes burlas, intimidación, humillaciones y acoso de parte de importante directivos, agentes y empleados" de la emisión. Sin embargo, las acusaciones más graves son contra Nigel Lythgoe, hoy de 74 años.

"Por años, Abdul guardó silencio sobre las agresiones sexuales y el acoso de Lythgoe por miedo a hablar en contra de uno de los productores más conocidos de concursos de televisión, lo que fácilmente podría dañar su carrera", reza la demanda. Lythgoe declaró en NPR que estaba "conmocionado y entristecido" por las acusaciones.

ama (afp, reuters, ap)