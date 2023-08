Gérmenes del antiguo permafrost infectarían células modernas

La liberación de patógenos ancestrales procedentes del deshielo y el permafrost podría causar graves daños ambientales y la pérdida generalizada de organismos huéspedes, según advierte un estudio reciente publicado en PLOS Computational Biology.

Investigadores del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea y de la Universidad Flinders de Australia construyeron experimentos simulados en los que patógenos digitales del pasado invadían comunidades de huéspedes similares a bacterias.

Las simulaciones por ordenador mostraron que los patógenos podían sobrevivir y evolucionar en el mundo moderno, y que alrededor del 3 % se convirtieron en dominantes en su nuevo entorno.

Alrededor del 1 % de esos invasores presentaron resultados impredecibles: algunos provocaron la extinción de hasta un tercio de las especies huésped, mientras que otros aumentaron la diversidad hasta un 12 % en comparación con las simulaciones en las que no se permitía la fuga.

Un peligro sustancial

Aunque el 1% pueda parecer una cifra pequeña, el "gran número" de microbios antiguos liberados regularmente en comunidades modernas significaba que los brotes representaban un peligro sustancial, afirmó el autor principal Giovanni Strona.

"Descubrimos que los patógenos invasores a menudo podían sobrevivir, evolucionar y, en unos pocos casos, llegar a ser excepcionalmente persistentes y dominantes en la comunidad, causando pérdidas sustanciales o cambios en el número de especies vivas", dijo Strona.

"Nuestros hallazgos sugieren, por tanto, que las amenazas impredecibles, hasta ahora confinadas a la ciencia ficción, podrían suponer en realidad un grave riesgo como potentes impulsoras del daño ecológico".

Corey Bradshaw, de la Universidad de Flinders, dijo que los resultados mostraban que el riesgo de invasión de patógenos desconocidos que podrían causar daños irreversibles no era despreciable.

"Desde esa perspectiva, nuestros resultados son preocupantes, porque apuntan a un riesgo real derivado de los raros sucesos en los que los patógenos actualmenteatrapados en el permafrost y el hielo producen graves impactos ecológicos".

Invasión de patógenos antiguos

En el peor de los casos, la invasión de un único patógeno antiguo redujo el tamaño de su comunidad huésped en un 30 % en comparación con los controles no invasivos.

"Como sociedad, necesitamos comprender el riesgo potencial que plantean estos microbios antiguos para poder prepararnos ante cualquier consecuencia no deseada de su liberación en el mundo moderno. Los resultados nos dicen que el riesgo ya no es simplemente una fantasía contra la que no deberíamos estar preparados para defendernos", afirmó Bradshaw.

