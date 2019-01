¿Parque o autopista en Nueva Delhi? El dilema de la movilidad en la capital india

En su tiempo libre, Latika Thukral y Vasundhra Aggarwal disfrutan paseando por su parque local, una zona ligeramente montañosa cubierta de frondosos arbustos y árboles.

Esto es poco llamativo a primera vista, pero hace solo unos años la zona era un desierto de piedra sin vegetación y rodeado por la bulliciosa metrópoli india de Nueva Delhi.

En 2010, más de 35.000 personas y 70 empresas ayudaron a transformar una parcela de 154 hectáreas (380 acres) en lo que hoy es un espacio verde urbano poco común en Gurgaon, una de las principales ciudades satélite de Nueva Delhi. Eliminaron la basura y plantaron árboles y la administración local estableció senderos a través de los terrenos.

Ahora el antiguo páramo alberga unas 180 especies de aves y animales como venados, civetas y chacales. El ecosistema también absorbe y filtra más de 320 millones de litros de agua al año.

"Todo el mundo en Gurgaon tiene una relación con el parque", cuenta Thukral, quien renunció a su trabajo como vicepresidenta senior de Citibank para cofundar la iniciativa ciudadana ambiental 'Yo soy Gurgaon' (del inglés 'I am Gurgaon').

El Parque de Biodiversidad de Aravalli está lleno de biodiversidad que los residentes locales quieren proteger.

No obstante, el Parque de la Biodiversidad de Aravalli, tal y como se le conoce, está amenazado por una propuesta para la construcción de una autopista de seis carriles y dos kilómetros de largo, que atravesaría su mitad oriental, según explican Thukral y otros residentes.

Un parque que técnicamente no lo es

Los residentes afirman que el proyecto propuesto por la Autoridad Nacional de Carreteras de India (NHAI, en sus siglas en inglés) y la Autoridad de Desarrollo Metropolitano de Gurgaon (GMDA, en sus siglas en inglés) tendría un impacto directo sobre ocho hectáreas (20 acres) del parque, afectando a la vida silvestre circundante y creando contaminación acústica y atmosférica. Y se muestran disgustados.

"Todos estamos dispuestos a abandonar la ciudad si nos quitan este bosque", confiesa Vasundhra, un residente local que ayudó al desarrollo del parque. "Esta zona y este lugar son importantes para nosotros. Es un pulmón sagrado, el único pulmón verde en Gurgaon. ¡Por eso no podemos renunciar a él!", subraya.

Gurgaon ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años y la ciudad se ha convertido en un centro financiero y tecnológico. Más de 250 empresas de la lista Fortune Global 500 (que clasifica a las primeras 500 empresas de todo el mundo según sus ingresos) tienen su sede central en India o una oficina importante allí.

Esto ha hecho que el parque sea aún más valioso como vía de escape del ruido y la contaminación, lo que ha llevado a los residentes a protestar de forma regular contra el proyecto de construcción de la autopista.

Los residentes de Gurgoan aman su parque porque les ofrece una vía de escape al ruido y la contaminación de la ciudad.

En un intento por calmar el ambiente, Narbir Singh, Ministro del Departamento Estatal de Bosques y Obras Públicas, aseguró a los residentes que apelará a un cambio de ruta de la autopista rodeando el parque. "Voy a pedir a la Dirección General de Carreteras que ajuste el trazado de la autopista. No queremos ninguna pérdida para el medio ambiente", declaró Singh tras una de las protestas.

Sin embargo, Singh no tiene voz en la planificación y la decisión final depende en última instancia de las autoridades viales. La NHAI no ha querido hacer comentarios sobre el proyecto para este artículo. Simplemente ha manifestado que las consideraciones relativas a la carretera están aún en curso.

Parte del problema es que aunque el parque parece oficial, no lo es. Fue creado por iniciativa ciudadana y no es un área oficialmente protegida, ni siquiera un parque de la ciudad. Legalmente es tierra pública no designada y la NHAI pretende ahora emplearla para aliviar el tráfico de Gurgoan, que en hora punta sufre grandes atascos.

El gobierno pretende evitar atascos como este con la nueva carretera.

Naturaleza versus desarrollo

Los conflictos por el medio ambiente en India no son nuevos. A lo largo de la historia del país, siempre ha habido movimientos de protección ambiental, especialmente por parte de las comunidades que viven en los bosques que protestan contra los proyectos de desarrollo y las restrictivas leyes forestales que se remontan a la era colonial.

Y gracias al rápido desarrollo y crecimiento de la población urbana en todo el país, esta lucha ha llegado a las ciudades. Zain Khan, un arquitecto que trabaja en un estudio de arquitectura sostenible, SKDAS, con sede en Nueva Delhi, se opone a la construcción de la nueva autopista. Cree que es posible encontrar soluciones de desarrollo sin tener que destruir el medio ambiente.

"No tenemos que estar en constante conflicto. Y no creo que a nadie le importe conducir 15 minutos más a través de unos pocos kilómetros rodeando un bosque si con ello es posible hacer algo significativo a largo plazo por el medio ambiente”, explica.

Shyam Kumar, un abogado local que también se opone al proyecto, tiene un tono menos conciliador. "Es ridículo. En el mejor de los casos se trata de apatía y en el peor de los casos de arrogancia estatal. Mucha gente se ha dejado el alma en este parque y será una gran pérdida si finalmente una carretera lo atraviesa”, lamenta.

La población local es consciente de que las marchas de protesta con carteles pueden no ser suficientes para detener la construcción. Por ello se están preparando para una larga lucha. Si es necesario, también se plantean ir a los tribunales para salvar su "bosque urbano”.

(AR/EL)