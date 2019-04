Parlamento Europeo: Más presión sobre Ortega

La delegación del Parlamento Europeo (PE) que visitó las cárceles de Nicaragua ha decidido tramitar sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega, que podrían alcanzar incluso la revisión del tratado comercial de asociación, al "haber constatar su falta de voluntad” de cumplir los acuerdos pactados en una negociación con la oposición, la cual también se mantiene paralizada.

Así lo declaró en entrevista con DW el eurodiputado Ramón Jáuregui, quien encabezó la misión que llegó a Managua en enero pasado para conocer la situación de centenares de personas detenidas en el marco de las protestas sociales que estallaron contra Ortega el 18 de abril de 2018.

"Nuestra convicción es que el proceso de negociación no avanza y está paralizado. Nos lo han dicho miembros de la comisión negociadora de la Alianza Cívica, y además hemos comprobado que lo acordado en la negociación no se está cumpliendo”, señaló.

Jáuregui dijo que 11 miembros de la delegación del PE elaboraron una carta dirigida a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, para recordarle la resolución aprobada en el plenario el mes pasado, con una amplísima mayoría de 322 votos, en la que pidieron sanciones individuales para los funcionarios del régimen de Ortega.

Aniversario de las protestas

También solicitarán a Mogherini que proponga discutir el tema de Nicaragua en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores. "Hemos construido un texto que queremos consensuar con los grupos políticos que representamos, para que pueda ser presentado formalmente el miércoles 17, en vísperas del aniversario del comienzo de las protestas”, indicó.

Según Jáuregui, el segundo diálogo gobierno-oposición, que comenzó el 27 de febrero, abrió esperanzas de una solución a la crisis, después de que el gobierno se comprometió a liberar de forma definitiva a los prisioneros y restaurar las garantías fundamentales en el país, incluyendo la libertad de movilización y manifestación, prohibida por la Policía desde septiembre pasado. Sin embargo, hasta ahora nada ha cambiado.

"La liberación de presos políticos (unos 700 según la oposición), el regreso de las comisiones internacionales de derechos humanos (CIDH y OACNUDH) y el cese de la represión en el país son tres condiciones que tienen que acompañar la negociación, pero no constatamos en absoluto nada semejante”, comentó el diputado español.

"Creemos que ha llegado el momento de que la Unión Europea no se mantenga en la simple observación de la evolución de esas negociaciones, sino que presione al gobierno nicaragüense para que cumpla lo previsto y avance en las mismas”, insistió.

Proceso escalonado

Aunque el alcance de las sanciones aún no se ha definido, la resolución del PE aprobada en marzo plantea "un proceso escalonado e in crescendo, comenzando por las sanciones a los representantes del gobierno pero también contemplando la posible denuncia de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación” entre la UE y Centroamérica (ADA), negociado entre 2007 y 2011 y que permite la exportación del 91 por ciento de los productos de la región a Europa en condiciones preferenciales.

La cláusula democrática del ADA, también conocida como cláusula de derechos humanos, obliga a los Estados firmantes a observar estricto respeto a las garantías fundamentales de sus ciudadanos y a la institucionalidad, conforme la Carta de las Naciones Unidas del 24 de octubre de 1970.

Europa es el tercer destino de importancia para las exportaciones de Nicaragua, después de Estados Unidos y Centroamérica. En 2017, de los 2,548 millones de dólares en ingresos por exportaciones tradicionales del país, al menos 316,4 millones de dólares fueron generados por las ventas al mercado europeo.

Jáuregui dijo que esto se sumaría a las sanciones económicas previstas por Estados Unidos mediante la ley Magnitsjky, aprobada en diciembre, y responsabilizó al gobierno de Ortega por los perjuicios que esta situación ocasione a la nación en su conjunto. "Nicaragua es pobre y muy dependiente, y no por tanto no puede permitirse, a riesgo de la ruina del país, que esta crisis no sea resuelta rápidamente. El señor Ortega debe tener en cuenta que cuanto más alargue esta crisis, cuanto más se tarde en alcanzar acuerdos con la oposición y cumplirlos, más daño le estará causando a su pueblo”, advirtió.

