Para la CIA está claro que Putin está “demasiado sano”

Durante una exposición en el Foro de Seguridad de Aspen (Colorado, EE.UU.), el jefe de la CIA, William Burns, se refirió este jueves 21 de julio a un tema sobre el que ha habido numerosos rumores y trascendidos: la salud del líder ruso Vladimir Putin. Se ha dicho que tiene cáncer, que está muy hinchado por el uso de corticoides, que fue operado en mayo y recurrió al deepfake para que no se notara su ausencia, e incluso que padece párkinson o toda clase de trastornos psiquiátricos. Algunos han señalado hasta fecha de muerte en 2023 o 2024.

Burns, que probablemente maneje más información sobre el tema que el 99,99 por ciento de la humanidad, dijo que en realidad no hay pruebas concretas que sugieran que Putin está enfermo. "Hay muchos rumores sobre la salud del presidente Putin. Por lo que yo puedo decir, está demasiado sano”, sostuvo Burns, antes de aclarar que sus declaraciones no suponen "un juicio de los servicios de inteligencia”, sino únicamente una opinión personal.

Como sea, la salud de Putin siempre está en el ojo del huracán. Este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, otra vez tuvo que salir a desmentir rumores al respecto, calificando como "fake news” cualquier comentario sobre una posible enfermedad del hombre que ordenó invadir Ucrania. Las últimas alarmas saltaron cuando Putin tosió en público tras volver de Irán. Peskov dijo que Putin tosió porque el aire acondicionado estaba demasiado fuerte.

Miles de muertos

Volvamos a Burns, que fue embajador de Estados Unidos en Rusia entre 2005 y 2008. El director de la CIA agregó algunos datos sobre la invasión a Ucrania que pueden ser interesantes. Por ejemplo, contó que Putin basó su ataque en ideas como que los ucranianos no resistirían, las que eran "profundamente erróneas”. "Putin realmente cree en su retórica, y se lo he oído decir en privado a lo largo de los años, que Ucrania no es un país real. Cree que es su derecho, el derecho de Rusia, a dominar Ucrania".

Asimismo, cifró en unos 15.000 el total de soldados rusos muertos, y en 45.000 los heridos, números que considera "bastante significativos". Burns concedió que "los ucranianos también han sufrido, probablemente un poco menos que eso”. Como sea, la guerra "ha tenido un gran costo, y ha sido muy doloroso para ambas partes”, sentenció.

