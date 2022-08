Papa recibe al embajador ucraniano y estudia viajar a Kyiv

El papa Francisco recibió este sábado (06.08.2022) en audiencia al embajador de Ucrania ante el Vaticano, Andrii Yurash, mientras el entorno de Jorge Mario Bergoglio estudia un posible viaje a Kyiv del pontífice para pedir el fin de la guerra por la invasión rusa.

El Vaticano se limitó a confirmar el encuentro con el diplomático en un mínimo comunicado sin ofrecer detalles sobre lo tratado, como suele hacer en este tipo de reuniones diplomáticas. El secretario para las Relaciones con los Estados, monseñor Richard Gallagher, el "ministro de Exteriores" vaticano, explicó recientemente que en este encuentro se hablaría sobre la posibilidad de que Francisco viaje a Kyiv en plena invasión rusa.

El pontífice argentino siempre se ha mostrado muy preocupado por la situación de Ucrania, invadida por Rusia desde el 24 de febrero, y no ha escatimado en llamados para que se negocie la paz y en ofrecimientos de mediación para poner fin al conflicto.

El viernes, el pontífice recibió en audiencia al nuevo responsable de Asuntos Exteriores del Patriarcado de Moscú, el metropolita Antonij di Volokolamsk, representante del patriarca Kiril, que siempre ha justificado y animado la invasión de Ucrania. Francisco y Kiril dieron un paso hacia el entendimiento el 12 de febrero de 2016, abrazándose en La Habana, en el primer encuentro entre ambos líderes de estas dos iglesias en casi un milenio, desde el Gran Cisma del año 1054.

Sin embargo, no han escondido sus divergencias en relación con la invasión de Ucrania y el pasado marzo, en una conversación a distancia, Francisco le reprochó que las guerras son siempre injustas "porque quien las paga es el pueblo de Dios. Nuestros corazones no pueden no llorar ante niños, mujeres asesinadas, ante todas las víctimas de la guerra. La guerra nunca es el camino", argumentó el papa ante el patriarca. (EFE)