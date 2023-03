Papa Francisco: vivir sin violencia "no es rendirse", sino "aspirar a todo"

El papa Francisco considera que" vivir, hablar y actuar sin violencia no es rendirse" sino "aspirar a todo", según declara en un video difundido el viernes (31.03.2023), pero grabado con antelación, sobre la intención de oración del Santo Padre a través de la Red Mundial de Oración del Papa.

El video ha sido difundido en coincidencia con la hospitalización de Jorge Bergoglio, que se encuentra ingresado desde este miércoles en el hospital Gemelli de Roma por una infección respiratoria, de la que está mejorando progresivamente gracias al tratamiento, según reveló hoy el Vaticano.

"Vivir, hablar y actuar sin violencia no es rendirse, no es perder ni renunciar a nada. Es aspirar a todo", destacó el papa en su videomensaje,en el que recordó lo que "dijo San Juan XXIII hace 60 años en la Encíclica Pacem in Terris, la guerra es una locura, está más allá de la razón".

El papa insistió en que "cualquier guerra, cualquier enfrentamiento armado, acaba siempre en una derrota para todos" y pidió: "Desarrollemos una cultura de la paz".

"Recordemos que incluso en los casos de legítima defensa, la paz es el objetivo. Y que una paz duradera solo puede ser una paz sin armas", resaltó, antes de añadir: "Hagamos de la no violencia, tanto en la vida cotidiana como en las relaciones internacionales, una guía para nuestra actuación".

También pidió que se rece "por una mayor difusión de la cultura de la no violencia, que pasa por el uso cada vez menor de las armas, tanto por parte de los Estados como de los ciudadanos".

El papa se encuentra ingresado del hospital Gemelli de Roma aquejado de una infección respiratoria y su estado de salud de Francisco "mejora progresivamente" y está prosiguiendo el tratamiento indicado", segun el Vaticano.

Esta noche ha descansado "bien" y por la mañana, tras desayunar, ha leído algunos periódicos y ha "retomado el trabajo" desde la habitación. Además, antes del almuerzo, acudió a la capilla del apartamento del hospital para rezar y asistir a la misa.

Según los medios italianos, Francisco fue sometido este miércoles a una TAC en el tórax y a otras pruebas médicas, que han descartado la pulmonía, y su estado de salud no preocupa tras los resultados.

gs (efe, afp)