Papa pide no encubrir los abusos sexuales en la Iglesia

El papa Francisco pidió este domingo (29.09.2024) que no se encubran los casos de abuso sexual en el ámbito de la Iglesia, en el cierre de una difícil visita a Bélgica.

"No hay lugar para el abuso, no hay lugar para el encubrimiento del abuso, les pido a todos que no encubran el abuso, le pido a los obispos que no encubran los abusos y condenen a los abusadores y ayúdenles a curarse de esta enfermedad", sentenció el sumo pontífice al presidir una misa ante unos 40.000 fieles en el estadio Rey Balduino en Bruselas.

Francisco también se refirió al encuentro estrictamente reservado que mantuvo el viernes con 17 víctimas de agresiones sexuales en la Iglesia católica belga y expresó que sintió "su sufrimiento como abusado" y que "en la Iglesia hay lugar para todos, pero todos serán juzgados".

"El mal no puede ser escondido. El mal debe ser puesto al descubierto, hacer que se conozca y que el abusador sea juzgado, aunque se trate de un laico o un obispo", agregó.

Francisco rechazó "la vergüenza del abuso de menores" y sostuvo que "la Iglesia debe avergonzarse y pedir perdón".

rr (afp/vatican news)