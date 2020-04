Papa Francisco afirma que estar al lado de los pobres "no es ser comunista"

El papa Francisco afirmó este lunes (06.04.2020) que estar al lado de los pobres "no es ser comunista" y que se nos juzgará al final de nuestras vidas por como nos comportemos con ellos.

En la homilía que pronunció en su misa matutina en la capilla de su residencia, Francisco también criticó a las organizaciones humanitarias que, según él, dedican más dinero a su personal que a sus actividades.

"Pensemos en algunas organizaciones caritativas o humanitarias que tienen muchos empleados, muchos, que tienen una estructura de personas muy ricas y al final se da a los pobres el 40 por ciento, porque el 60 por ciento va a pagar el salario de todas estas personas. Esta es una forma de quitar el dinero a los pobres", aseveró.

"La mayor parte de los pobres son los que no vemos, los pobres escondidos. Y no los vemos porque entramos en esta cultura de indiferencia que es negacionista", expresó el sumo pontífice. "Si no entramos en esta cultura de indiferencia, existe la costumbre de ver a los pobres como adornos de una ciudad", añadió.

También señaló que "algunas estadísticas recientes lo resumen de esta manera: hay mucho dinero en manos de unos pocos y mucha pobreza en muchos". (efe)

