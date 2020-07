Pandemia sigue incrementando el desempleo en Alemania, pero en menor grado

Trucos para postular a un empleo en Alemania

SÍ: Postule solo a trabajos realistas

Lea la descripción de la oferta y asegúrese de que coincide con sus deseos. Si recién salió de la escuela, no postule a gerente general. Pero ojo, tampoco menosprecie sus cualidades. Las compañías suelen estar abrumadas con solicitudes y no dedican más de cinco minutos a cada una de ellas. Si no ven que las aspiraciones del postulante coinciden con la realidad, su currículo terminará en la basura.