Pandemia: en Alemania no habrá un "Día de la Libertad"

Desde finales de marzo de 2020, Alemania se encuentra debido a la pandemia en una "situación epidémica" decretada por el Bundestag. Se trata de un tipo de emergencia que no existía antes y para el que se aprobó una ley específica. Esta "Ley para la protección de la población en caso de una situación epidémica de alcance nacional" permite al gobierno federal y a los gobiernos de los estados federados, los Länder, establecer medidas sin la aprobación de los parlamentos, es decir, por decreto.

Pero las medidas de emergencia no estaban destinadas a durar para siempre. La pandemia, sin embargo, dura más de lo previsto, así que el Bundestag fue aprobando prórrogas cada tres meses. Actualmente está vigente hasta el 25 de noviembre de 2021. Si no se vuelve a prorrogar, muchas medidas simplemente expirarán. El propio ministro de Salud, Jens Spahn, se pronunció a favor de no prorrogar la ley.

Los estados tendrían que decidir de nuevo

¿Eso significaría que ha terminado la pandemia, por así decirlo? En absoluto. Pero la responsabilidad política volvería a recaer en los estados federados, que normalmente son los encargados de las cuestiones sanitarias. "Entonces la decisión vuelve a los parlamentos", dijo el virólogo Hendrik Streeck. Ya sean máscaras obligatorias o normas de tercera generación, son los parlamentos regionales quienes tienen que decidir "si son apropiadas en este momento o no", como dice la propia Ley.

El ministro de Salud, Jens Spahn, en una imagen reciente.

Las reacciones han sido muy variadas, desde la del primer ministro de Sajonia-Anhalt, Reiner Haseloff, que celebró que "así no tenemos que correr al unísono de otros estados que tienen condiciones completamente diferentes", hasta la de Manuela Schwesig. La primera ministra de Mecklemburgo-Pomerania Occidental dijo que entonces ya no habría una base legal segura, por ejemplo, para el uso obligatorio de mascarillas en los trenes. El primer ministro de Baviera, Markus Söder, expresó una opinión similar.

Las reacciones de los expertos también fueron muy diversas. "Aunque el número de infecciones aumente en otoño e invierno, no hay razón para que cunda el pánico en este momento", dijo el presidente de la Asociación Médica Alemana, Klaus Reinhardt. Actualmente hay más mayores de 80 años ingresados con COVID-19 que hace un año, advierte en cambio Eugen Brysch, presidente de la Fundación Alemana para la Protección del Paciente. "Hay consenso en varias disciplinas en que todavía necesitamos disciplina y motivación para vacunar y cumplir las medidas", afirma también la presidenta de la Sociedad Alemana de Inmunólogos, Christine Falk.

Los Länder piden un reglamento antes del 25 de noviembre

El de la "emergencia epidémica" se convirtió en un tema candente en la conferencia anual de los jefes de los estados federados. Al final quedaron claros dos puntos: los Länder no quieren asumir solos la responsabilidad de las medidas contra la pandemia y, por otro lado, se mantendrán las medidas básicas de protección.

Armin Laschet (Renania del Norte-Westfalia), Michael Müller (Berlín) y Malu Dreyer (Renania-Palatinado), durante la Conferencia de Ministros Presidentes de hoy.

El Bundestag debe crear una base normativa para la actuación de los Länder, pidió Michael Müller, alcalde gobernador saliente de Berlín. Podría ser una extensión de la ley de emergencia, pero también una ley transitoria o una resolución especial. Pero quieren una base legal federal, porque, como ya han demostrado las sentencias judiciales, "los tribunales verían con ojos críticos que los Länder decidieran por sí mismos". Los toques de queda y otras restricciones temporales de derechos serían difíciles de aplicar.

Cambio de gobierno

¿Qué va a pasar? Alemania está en transición gubernamental. El 26 de octubre se constituirá el nuevo Bundestag. En diciembre podría haber un nuevo gobierno. Actualmente se están llevando a cabo conversaciones de coalición entre socialdemócratas, liberales y Los Verdes. Estos dos últimos han venido criticando la ampliación de la "situación epidémica". Ya la última vez que se amplió la ley, hubo muchos votos en contra.

Muchas cosas no están todavía claras, pero una sí lo está: no habrá un "Día de la Libertad" en Alemania como hubo en Gran Bretaña o Dinamarca. Independientemente de si hay una "emergencia epidémica" o no, la pandemia no se ha acabado. Los contagios aumentan, así que no es momento de celebraciones.

