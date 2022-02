Panamá investiga denuncias sobre esterilizaciones a indígenas sin consentimiento

El gobierno panameño anunció el jueves (17.02.2022) el inicio de una investigación sobre posibles esterilizaciones realizadas en un hospital público a mujeres indígenas sin su consentimiento, mientras una comisión legislativa adelanta pesquisas para llevar este escándalo ante la justicia.

"El Ministerio de Salud inició una investigación relacionada a supuestos procedimientos quirúrgicos" para esterilización "sin el debido consentimiento de los pacientes", informó el gobierno en un comunicado. Además, añade la nota, las autoridades sanitarias han solicitado "informes" a varias regiones del país.

La decisión se produce horas después que la ministra de Salud encargada, Ivette Berrio, manifestara que no había "datos veraces y fehacientes" sobre el tema. En Panamá "si no hay consentimiento informado no se realiza ningún procedimiento" de esterilización, dijo Berrio en el canal local TVN-2.

Berrio culpó también a la oposición de promover denuncias sin pruebas, para opacar la labor del gobierno, pese a que en la comisión legislativa que investiga las denuncias hay diputados oficialistas.

Las declaraciones de la funcionaria se produjeron tras las denuncias difundidas por la diputada suplente, Walkiria Chandler, según las cuales una docena de mujeres indígenas panameñas habrían sido infertilizadas sin su consentimiento.

"Me llama la atención que la ministra desestime un tema tan relevante como las posibles esterilizaciones sobre una población indígena alegando conspiraciones políticas, me parece que ella debería ser un poco más seria", afirmó Chandler a la agencia AFP.

Incluso, según esta legisladora, el exministro de Salud, Luis Francisco Sucre, quien dejó su cargo recientemente de manera temporal por problemas de salud, conocía estas denuncias. "El ministro Sucre tenía conocimiento de esto", señaló Chandler.

La denuncia fue hecha a una delegación de la Asamblea Nacional -que Chandler integró- durante una visita en octubre de 2021 a la comunidad indígena de Charco La Pava, una zona montañosa de difícil acceso en la provincia de Bocas del Toro, al noroeste del país.

Según Chandler, tras esta visita, la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional giró una nota al entonces ministro Sucre, preguntando por las denuncias y solicitando, sin éxito, su comparecencia ante el órgano legislativo.

gs (afp, TVN-2, El Siglo, La Prensa)